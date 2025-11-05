豐原轉運中心串起花毯節新打卡點 接駁、逛街、看表演一站式享受

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】豐原轉運中心為山城轉乘的交通重要樞紐，11月8日登場的新社花海暨台中國際花毯節展出期間，身負免費接駁車「豐原線」接送重任，讓民眾在豐原轉運中心第六月台(臨豐陽路)上、下車，並提供便利的停車服務。台中市政府交通局在活動期間特別舉辦餐車市集和向日光視障樂團的精彩表演，2樓還有健身中心供民眾揮汗運動，歡迎來自全台各地的民眾多加利用，開心暢遊山城賞花趣。

▲豐原轉運中心為山城重要交通樞紐，並不定期舉辦活動與市集提升在地魅力。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，今年花毯節以全球知名動畫《飛天小女警》為主題，推出多款限定主題裝置與主題館，花區面積達2公頃，融合時尚卡通與自然花卉，打造一場視覺與創意兼具的花海饗宴。景觀區內也採用多種當季花卉與雜糧作物搭配周邊觀光農園、民宿與採果市場，讓遊客能體驗山城的多層次魅力。

為使民眾便利前往，活動期間會場周邊將實施交通管制，交通局規劃接駁車平日豐原線、松竹線與太原線三條路線；假日再增東勢線及會場環線(展區巡迴路線)加強疏運。其中「豐原線」以豐原轉運中心為起迄點，串聯豐原都會區與新社花海會場，提供便捷的交通服務。

葉昭甫指出，豐原轉運中心承擔花毯節接駁任務外，今年更創新「豐轉川廊」的空間，發揮交通、休閒、藝術與運動多重功能，成為遊客休憩與在地民眾生活的新地標。此外，轉運中心內設有舒適的健身中心，提供旅客與居民優質運動空間，還有完善停車服務，設有汽車301格、機車849格，方便旅客轉乘接駁車前往花毯節，讓「賞花不開車、輕鬆又環保」成為最佳選擇。

交通局說明，活動期間豐原轉運中心化身歡樂嘉年華，將於11月8日至11日、11月14日至18日、11月21日至25日、11月28日至30日，連續四週安排多組藝文團體接力演出，包括樂團表演、吉他彈唱、中國笛演奏及向日光視障樂團等，讓等車旅客也能享受音樂與藝術氛圍。現場同時設有主題餐車市集，集結多款在地美食與特色小吃，讓賞花旅程更添風味。

葉局長表示，豐原轉運中心不僅是交通轉運點，更是推動地方觀光與藝文能量的重要場域，交通局將持續推動節慶盛會、藝文展演與接駁服務，展現轉運中心的多元價值，帶動地方經濟與觀光活力，邀請全台遊客來台中賞花、逛市集、聽音樂，在「豐轉川廊」共享好吃、好玩、好逛、好健康的一站式美好體驗，感受台中山城的魅力與熱情。