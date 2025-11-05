豐原轉運中心串起花毯節最熱打卡點

豐原轉運中心為山城重要交通樞紐，不定期舉辦活動與市集提升在地魅力。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

豐原轉運中心為山城轉乘的交通重要樞紐，十一月八日登場的新社花海暨台中國際花毯節展出期間，身負免費接駁車「豐原線」接送重任，民眾在豐原轉運中心第六月台(臨豐陽路)上、下車，提供便利的停車服務。

活動期間舉辦餐車市集和向日光視障樂團的精彩表演，二樓有健身中心供民眾揮汗運動。

交通局長葉昭甫說明，今年花毯節以全球知名動畫《飛天小女警》為主題，推出多款限定主題裝置與主題館，花區面積達兩公頃，融合時尚卡通與自然花卉，打造一場視覺與創意兼具的花海饗宴。景觀區採用多種當季花卉與雜糧作物搭配周邊觀光農園、民宿與採果市場，遊客能體驗山城的多層次魅力。

活動期間會場周邊將實施交通管制，交通局規劃接駁車平日豐原線、松竹線與太原線三條路線；假日再增東勢線及會場環線(展區巡迴路線)加強疏運。其中「豐原線」以豐原轉運中心為起迄點，串聯豐原都會區與新社花海會場，提供便捷的交通服務。

豐原轉運中心承擔花毯節接駁任務外，今年創新「豐轉川廊」的空間，發揮交通、休閒、藝術與運動多重功能，成為遊客休憩與在地民眾生活的新地標。此外，轉運中心內設有舒適的健身中心，提供旅客與居民優質運動空間，完善停車服務，設有汽車三0一格、機車八四九格，方便旅客轉乘接駁車前往花毯節。

?交通局說明，活動期間豐原轉運中心化身歡樂嘉年華，將於十一月八日至十一日、十四日至十八日、二十一日至二十五日、二十八日至3三十日，連續四週安排多組藝文團體接力演出，包括樂團表演、吉他彈唱、中國笛演奏及向日光視障樂團等，等車旅客享受音樂與藝術氛圍。現場設有主題餐車市集，集結多款在地美食與特色小吃。