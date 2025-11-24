豐原醫院后里長照機構 啟用

內政部國土管理署代辦興建衛福部豐原醫院后里長照機構新建工程，於昨（廿四）日舉行落成啟用典禮，行政院長卓榮泰、衛福部次長呂建德、內政部次長吳堂安、立委楊瓊瓔、何欣純及臺中市副市長賴淑惠等應邀出席。吳堂安次長表示，新建大樓由國土管理署代辦興建，空間設計以長照住民使用角度出發，建築融合永續與智慧科技概念，具備綠建築銀級標章、建築能效一級及智慧建築合格認證，將為當地民眾提供健康、安全、舒適與友善的住養空間。

吳堂安說明，新大樓為地上五層、地下一層，樓地板面積七千餘坪，除具備二百床住宿量能及三十床日間照顧服務外，建築特色包括室內走廊轉角採「倒圓角」設計並加裝防撞條、各樓層以「色彩分區」協助長者辨識方向，減少迷航時的焦慮；而在安全上，於各層樓配置三個防火區及三座安全梯，讓避難空間更周全；戶外空間則保留了既有的老樹，增設療癒花園與樂齡廣場，讓長者能在陽光與綠意中休憩、運動，完善高齡者對環境的需求。

內政部表示，本案總工程經費近四．七億元，中央全力支持補助近全額經費，正式營運後，對北臺中的大安、龍井、神岡及外埔等地區的民眾更加便利，可於三十分鐘內抵達，還能服務苗栗的卓蘭、三義及銅鑼等鄰近鄉鎮，提供住宿、日間照顧、居家護理與復健服務，不僅充實當地整體長照醫療量能，也讓長者實現「安養不離鄉、照顧在身邊」的目標。

吳堂安表示，內政部將持續運用建築與工程專業，深化跨部會合作，結合長照三.○政策、智慧科技、永續設計及社區共融理念，興建更多符合醫療體系使用需求的友善設施，打造安全舒適的醫護與就醫環境。