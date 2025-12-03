豐原醫院奪母嬰親善優等獎 母乳成長四成、親子同室與照護全面提升

豐原醫院推動母乳哺育成長幅度達 40.73%，產後即刻肌膚接觸，及住院期間親子共讀等措施達成 100% 。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

豐原醫院推動母乳哺育成長幅度達 40.73%，優化臨床照護流程，第二季正常產後 12 小時親子同室率達 40.91%，24 小時內親子同室率達 16.67%；產後即刻肌膚接觸，及住院期間親子共讀等措施達成 100% 的執行成果。

衛生福利部國民健康署舉辦「114 年母嬰親善醫療院所成果績優選拔活動」，衛生福利部豐原醫院在眾多醫療院所中脫穎而出，榮獲區域醫院優等獎，政策落實、成效提升及團隊整合等面向展現卓越成果。

婦產科主任張崑敏表示，院方支持推動ESG健康永續，母嬰親善措施上成效顯著， 母乳哺育近兩年成長幅度達 40.73%，院內同步優化臨床照護流程，第二季正常產後 12 小時親子同室率達 40.91%，24 小時內親子同室率達 16.67%；產後即刻肌膚接觸，及住院期間親子共讀等措施亦達成 100% 的執行成果。此外，醫院強化護理人員專業訓練，包含母嬰照護技能與評核流程等，相關訓練皆達到100%完成率，確保照護品質。

張崑敏指出，豐原醫院以「守護月亮—銀白計畫」為核心理念，推動跨科專業整合，包括婦產科、兒科、麻醉科、營養科、中醫部、社工室、資訊室及社區健康中心等單位，共同打造母乳友善環境，措施涵蓋提供產後元氣湯、哺乳茶飲、中醫會診疏乳、經濟弱勢家庭就醫補助等，全方位減輕母親哺乳過程中的身心與經濟壓力。

推動適齡繪本、母乳保冰袋等支持物資，強化育兒初期的親子連結，攜手守護母嬰健康。