豐原醫院完善分流就醫 確保慢性病用藥不中斷
記者徐義雄／台中報導
衛生福利部豐原醫院於農曆春節初一至初三（115年2月17日至2月19日）開設「傳染病特別門診」，強化就醫分流機制。豐原醫院感染科主任許哲翰表示，特別門診有效分流疑似或確診傳染病之就醫民眾，獲得即時且適切之醫療照護，減輕急診負荷，確保重症患者能妥善運用醫療資源。
豐原醫院春節期間持續提供門診服務，除夕日上午正常看診，下午由感染科、新陳代謝科、兒科及外科等特定科別開診，初一至初三上午提供18個科別門診，下午內科、外科及兒科維持開診，全面守護民眾春節健康。
豐原醫院表示，春節期間透過即時監測與調度，醫療團隊每天進行兩次病床盤點與即時監測，掌握急性病床與重症病床（含一般病床及加護病房ICU）之開床情形，掌控急診待床人數、門診轉住院狀況，以及預計住、出院床位數，作為即時調度與決策的重要依據，優先支援急診重症需求。
強化重症病房管理機制，重症專科醫師每天加強加護病房巡視與查房頻率，針對病情已趨穩、符合轉出標準之病患進行專業評估，進行病房調整與轉置，提升重症床位周轉效率，將有限且寶貴的重症醫療資源即時留用於急診生命徵象危急之病患。
豐原醫院彙整各臨床科部回報連假期間可能持續住院治療之病患人數，結合歷史趨勢分析與臨床專業判斷，提前預估床位需求，作為人力配置與病床調度的重要參考，確保春節期間醫療量能穩定、照護不中斷。
豐原醫院急診科主任王者仁表示，急診於春節期間持續提供24小時緊急醫療服務，優先照護急重症病患，豐原醫院藉由開設傳染病特別門診及維持多科別門診，進行就醫分流，提醒病況穩定或疑似傳染病症狀之民眾，善加利用門診資源。
