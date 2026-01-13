豐原醫院攜手在地診所 共築山城健康防護網

為深化分級醫療制度並強化在地醫療合作，衛生福利部豐原醫院於今（13）日舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」交流活動，邀集永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群共同參與，此次活動共有51家診所、61位醫師出席，展現醫院與基層診所之間長期且穩定的合作關係，期望持續為山城地區建構完整且可近的社區醫療照護網絡。

豐原醫院深耕地方醫療超過40年，因應高齡化社會及慢性病、重症醫療需求增加，持續推動與基層診所的醫療聯盟合作，落實分級醫療分工，院方表示，透過醫療群模式，由診所負責第一線健康管理與初步診療，醫院則提供專科及重症醫療支援，讓民眾能在熟悉的社區接受醫療服務，必要時也能順利轉介至醫院，減少候診時間與跨區就醫的不便。

廣告 廣告

豐原醫院指出，透過雙向轉診制度，114年迄今轉診人次已累計超過一萬人次，有效提升醫療服務的便利性與連續性，現行醫療群合作涵蓋多項專科，並持續將專科資源導入基層院所，使民眾可於診所接受初步評估與照護，待進一步檢查或治療需求產生時，再由醫師協助轉診，治療完成後回到原診所追蹤，確保照護不中斷。

院方表示，此合作模式正是健保署推動分級醫療政策的具體實踐，基層診所作為社區健康的第一道防線，醫院則提供後續支援與專業醫療。未來，豐原醫院將持續與各醫療群夥伴深化合作，提升山城地區整體醫療服務量能，為民眾提供更完整且穩定的健康照護。