豐原醫院攜手在地診所 共築山城健康防護網

豐原醫院院長李永恒頒發獎狀給醫療群醫師。





為深化分級醫療合作、凝聚在地醫療夥伴向心力，衛生福利部豐原醫院今（13）日舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」活動，邀集永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群齊聚交流，活動邀集51家診所、61位醫師參與，展現豐原醫院與診所之間緊密且穩定的合作關係，攜手為山城地區打造完整的社區健康防護網，讓民眾在地就醫更即時、更安心。

豐原醫院骨科徐兆奎醫師分享半月板根部破裂及肩關節後位脫臼案例。

衛福部豐原醫院深耕在地已逾40年，面對醫療環境變遷與高齡化社會所帶來的慢性病與重症醫療需求，持續深化與診所間的醫療聯盟，強化分級醫療的分工與銜接。豐原醫院表示，透過醫療群合作模式，由診所負責第一線照護與健康管理，醫院則提供專科醫療與重症支援，讓民眾在熟悉的社區即可完成初步診療，必要時也能順利銜接醫院資源，減少轉診等待與長途就醫的不便。豐原醫院也指出，114年雙向轉診累計已逾一萬人次，讓民眾在就醫過程中實際感受到醫療服務的可近性、便利性與完善性。

廣告 廣告

豐原醫院指出，目前醫療群合作涵蓋醫院多項專科，持續將專科醫療資源導入社區基層院所，讓民眾在基層診所即可接受初步診療與健康照護，當需要進一步檢查或治療時，則可經由醫師進行「雙向轉診」，銜接至合適的醫院，治療完成後再回到原診所持續追蹤，確保醫療照護不中斷，並落實分級醫療政策。豐原醫院進一步表示，此一合作模式正是健保署推動分級醫療精神的具體實踐，診所作為守護民眾健康的第一道防線，豐原醫院則扮演堅實後盾，未來也將持續攜手醫療群夥伴，為山城民眾提供更完善且連續的醫療照護服務。

更多新聞推薦

● 出國旅遊辦中國一次性邊境旅遊護照 移民署警告：會喪失台灣身分及權益