豐原醫院生物醫療廢棄物再利用10年有成透析治療又自律84歲腎病友活出新樣貌

衛福部豐原醫院近年全力推動永續醫療，於「生物醫療廢棄物循環再利用」領域成果亮眼，不僅十年累積減碳超過13萬公斤，並成功擴大回收品項、降低醫療成本，在醫院ESG實踐上走出獨特典範；豐原醫院同時分享一位洗腎33年、現年84歲的劉姓老婦洗腎病友成功逆轉人生的故事，證明只要配合治療與自我管理，腎友同樣能擁有高品質生活。

豐原醫院指出，過去十年透過綠色循環與永續策略，已大幅降低資源浪費，生物醫療廢棄物回收再利用率更高於全國平均，並累積節省醫療成本逾1,600 萬元，今年豐原醫院更首度將回收的生物醫療廢棄物再製為「環保再生PVC按摩球」，象徵醫療永續與健康促進的結合，並將首批成品贈予資深腎友劉姓老婦，鼓勵她持續以運動與自律維護健康。

84歲劉婦於30多歲時因偏好醃漬食品引發三高，進而導致腎功能惡化、需長期透析，起初她曾認為人生將因此停滯，然而在醫療團隊協助下，她調整飲食與規律透析，不僅體能穩定，也持續工作並能陪伴家人旅行。她常鼓勵新腎友：「與其害怕，不如做好該做的事。」臨床上洗腎滿15年即屬資深腎友，而她以33年洗腎經驗證明，只要配合治療，人生仍能精彩向前。

豐原醫院腎臟內科主任劉益坊表示，台灣慢性腎臟病盛行率高達11.9%，全台超過200萬人受影響，但僅不到一成民眾知道腎功能已逐漸惡化，由於腎臟沒有疼痛感，症狀往往在逼近腎衰竭時才浮現。他提醒，民眾應留意五大警訊，包括泡泡尿不易消散、腳踝或眼皮水腫、高血壓難以控制、容易疲倦與貧血，若伴隨食慾下降、噁心或皮膚癢更應及早就醫。他進一步指出，腎友若能掌握六大關鍵行動，即能維持良好生活品質，包括：認識警訊不拖延、多吃高纖蔬果、少油少鹽少糖及減少加工食品、拒菸酒並避免熬夜、不亂服成藥、維持規律運動與控制血壓血糖。

劉益坊強調，最可怕的不是腎臟病，而是忽視它，只要願意配合治療、落實健康管理，腎友完全可以擁有高品質生活。豐原醫院也將持續推動ESG與綠色醫療，將永續理念落實於臨床現場，守護患者與環境的共同健康。