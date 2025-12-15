豐原醫院義賣週 為獨居長者加溫

衛生福利部豐原醫院舉辦年度「暖冬送愛」愛心義賣會。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

衛生福利部豐原醫院15日至19日舉辦年度「暖冬送愛」愛心義賣會，邀請社區民眾捐出家中狀況良好、閒置未用的物品作為義賣商品，義賣所得將全數投入獨居長者關懷服務，活動現場特別邀請吳信蒼書法團隊揮毫春聯與紅包袋進行義賣，收入全數捐作公益，豐原區東豐獅子會、台中市麗冠國際同濟會等社區團體相挺。

豐原醫院院長李永恒說，豐原醫院守護大山城地區民眾健康，精進醫療技術與設備，投入弱勢族群照顧，提供安心、可靠且平等的醫療照護，守護民眾的就醫權益，活動頒發感謝狀予義賣活動贊助單位，表揚年度累計捐贈醫院社會福利基金達五萬元以上的捐贈者與團體。

豐原醫院指出，義賣活動融入「資源永續」理念，透過二手物品再利用，閒置物品重新發揮價值、減少資源浪費，同時向同仁募集乾淨、完好的紙袋取代塑膠袋作為包裝，食物包裝改用可分解塑膠袋，傳遞愛心的同時落實環境保護。

義賣自物品整理、標價到現場販售，全程醫院志工團隊熱心協助，活動同時響應「2026國際志工永續發展年」，志工隊長帶領志工與民眾齊聲喊出國際志工日口號，號召更多社會大眾加入志工行列。