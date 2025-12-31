從荒地到綠建築！，豐原醫院附設后里長照機構勇奪公共工程金質獎優等獎 。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

閒置多年的月眉糖廠一隅，搖身一變成為兼具綠意、療癒與智慧照護的長照新地標。衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構，榮獲象徵工程界最高榮譽的「第25屆公共工程金質獎」優等獎。

豐原醫院表示，后里長照機構工程規劃以長者實際使用需求為核心，整合住宿式長照、日間照顧與醫療支援機能，打造安心、友善且具尊嚴的照護空間，全區無障礙動線、溫馨色彩配置，以及耐久、易維護的建材選用，回應長照現場需求，真正「好住、好用、好安心」。

環境永續方面，工程規劃初期即決定保留老樹、延續場所記憶，透過專業植栽調查與保育措施，還特別聘請樹木醫生養護，讓老樹自然融入建築與景觀設計之中。

豐原醫院指出，機構內整體綠覆率超過七成，設置療癒花園、生態停車與樂齡廣場，導入園藝治療概念，長者在綠意中活動、復能與交流，長照機構成為兼具療癒與開放感的生活場域。

工程同時導入節能減碳與智慧管理系統，包含外殼遮陽、自然採光通風、高壓供電、太陽能熱泵及多聯變頻空調，每年有效節電並降低碳排，取得銀級綠建築及一級建築能效認證，規劃三道防火區劃、就地避難空間與智慧照護科技，提升安全與照護品質。