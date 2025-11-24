豐原醫院附設綜合長照機構啟動 后里展開長照新布局

為因應高齡化社會及強化在地長照能量，衛生福利部豐原醫院於臺中市后里區新建的「綜合式長照機構」今（24）日正式啟用。這座歷時兩年、投入4.7億元興建的設施，是全台首座由衛福部所屬醫院全新打造的長照機構，行政院長卓榮泰表示，政府推動長照3.0以在地老化與人本照顧為核心，后里綜合長照機構的落成象徵中央積極強化長照服務網絡，有助提升照顧連續性與可近性。

后里綜合長照機構內設置200床住宿型床位與30床日間照顧床位，預期可大幅補足后里與鄰近區域的照護缺口。新機構啟用後，每年可提供逾7萬人次住宿照護與約9,000人次日間照顧，並提供短期喘息與失智照顧服務，估計將直接受惠逾200個家庭。

為促進長者肌力與健康維持，日照中心引進等速肌力訓練設備，可進行上下肢與核心訓練，協助提升穩定度並降低跌倒風險。同時也設置被動律動設備，如垂直輪椅運動與紓壓椅，提供失能長者復健與放鬆需求。中心並採用智能化監測系統，自動記錄使用者的訓練數據，治療師可依據分析調整訓練內容，強化復能成效。

衛福部次長呂建德表示，除長照機構啟用外，未來將於鄰近地段設立「豐原醫院后里分院」，提供門診及復健等服務，與長照機構形成緊密合作的照護系統，此布局可串接急性醫療、復健與長期照護，提升偏鄉地區的照護可及性，朝向在地安老的一站式服務邁進。