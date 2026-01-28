豐原雞場隱匿疫情 今全面撲殺
台中市豐原區豐康牧場有大量雞隻暴斃且自行掩埋，台中市長盧秀燕28日證實為禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，今（29）日上午8時全面撲殺場內7000多隻雞，並追蹤雞蛋流向及下架銷毀。農業局指出，業者自行掩埋雞隻且未主動通報，除不補償，將依《動物傳染病防治條例》處5萬至100萬元罰鍰，死亡雞隻未依規定送化製也將依《畜牧法》開罰。
苗栗縣後龍鎮外埔大排水溝26日發現235隻棄置雞屍，經採樣送驗，28日確診H5N1高病原性禽流感，初步追查指向台中養禽場，縣長鍾東錦震怒，除指示徹查行為人，並依法最高裁罰100萬元，全面加強防疫，進一步釐清是否與台中禽流感有關。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，禽流感主要是在禽類互相傳播，但H5N1的亞型會傳給人類，屬人畜共通傳染病，由於病毒會從糞便汙染雞蛋，呼籲民眾要避免生食雞蛋，一定要先清洗，再完全煮熟，才能將病毒殺死，像是溏心蛋、溫泉蛋、生蛋拌飯、美乃滋，及含有生蛋的糕點都要避免。
豐康牧場26日爆出大量蛋雞死亡，且疑似埋在自家花園，但該場早在10日就出現雞隻疑似感染禽流感，業者卻隱匿16天未通報，市議員邱愛珊得知後於27日通報市府，動保處當天火速採樣送驗並開立「移動管制通知書」，禁止場內動物及相關物品移出。
盧秀燕昨證實經檢驗確認為禽流感，依規定全面撲殺案場雞隻，並由區公所全面訪查全市約171個雞場及8場鴨場，避免傳染。農業局表示，豐康約1700隻雞死亡、在養雞隻約7000隻，因業者未主動通報，將不予補償，並處5萬至100萬元罰鍰。
衛生局表示，豐康以自行網路銷售為主，正釐清是否另有銷售通路，已全面清查其每日雞蛋產量、流出及場內現有數量。豐康昨大門深鎖不願受訪，雲姓業者僅透過網路發聲明，指產品未流入市場，並自30日起提供退費。據了解，雲姓業者過去長期捐蛋助弱勢、以友善飼養獲好評，還曾獲台中市114年好人好事代表。
