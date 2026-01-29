豐原雞場隱匿禽流感內幕曝光！吹哨者目睹詭異埋屍 後悔沒早點爆料

台中豐康牧場隱匿疫情更跨縣市棄屍，市府今緊急撲殺數千雞隻防堵病毒擴散。 圖：台中市政府／提供

[Newtalk新聞] 今(29)日有30多名全副武裝的防疫人員進駐台中豐原區「豐康牧場」，該業者不僅隱匿禽流感疫情長達半個月，竟還將千隻病死雞跨縣市棄置苗栗，引發公憤。台中市府今(29)日緊急動員撲殺場內數千隻雞，防堵病毒擴散。吹哨者更痛批，早在兩週前就察覺異狀，業者卻置若罔聞。

這起防疫破口始於「豐康牧場」刻意隱瞞。今(29)日市府緊急撲殺5000隻蛋雞。揭發全案的林姓農夫回憶，早在兩週前於農田工作時，就親眼目擊牧場內兩名員工行跡詭異，不僅將大量死雞直接掩埋在牧場花園，甚至將雞屍裝入黑色垃圾袋與白色布袋，再透過小貨車載運外出。他指出，當時南部頻傳禽流感疫情，這讓他心中警鈴大作，強烈懷疑雞隻異常死亡與病毒有關，業者卻選擇私下處理而非通報。

雖然因下田工作未隨身攜帶手機，導致第一時間無法拍照蒐證，但駭人畫面讓林男寢食難安。為了阻止潛在危機，他決定在臉書社團公開揭露此事，質疑高達1700隻雞隻異常死亡，業者卻未依規定通報，若這些染疫雞屍被運往外縣市，恐將病毒擴散至其他地區，直接威脅周邊居民與廣大消費者的食品安全。

這起由在地民眾向台中市政府舉報的案件，最終揭開了豐康牧場隱匿疫情的真相。經查該牧場共飼養約7000隻蛋雞，近期暴斃的1700隻雞隻已確認感染禽流感。市府獲報後不敢大意，於今(29)日派員進駐，針對場內剩餘約5000隻蛋雞執行全數撲殺。面對疫情確實爆發，林男懊悔地表示，自己其實應該更早一點站出來爆料，才能即時阻斷疫情擴散的風險。

面對業者涉嫌隱匿疫情且私自掩埋的重大違規，台中市政府不敢大意，已在現場設立前進指揮所。截至今(29)日上午9時35分，已優先完成撲殺1726隻雞隻，所有雞屍均依規定送往化製場銷毀，目前正加緊腳步處理場內剩餘雞隻，並同步緊急追查相關雞蛋流向，確保沒有受污染產品流入市面。

