豐原驚傳隨機攻擊！怪男扯女子頭髮 持美工刀喊要殺人

警方全力追查豐原隨機攻擊案的犯案男子。（圖／翻攝自臉書豐原好康聯盟社團原創正版社團）





台中豐原驚傳不明男子持美工刀隨機攻擊人事件。有名女子在翁明公園被一名騎著腳踏車，膚色較黑的男子隨機攻擊，男子還拿著美工刀高喊要殺人，引起網友和當地居民熱烈討論。

受害女子在豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文指出，她在翁明公園遇到一名年約50歲，皮膚髒、黑，頭髮不多的男子，騎著黑色腳踏車邊大叫，還持美工刀說要殺人。

女子表示，她和朋友停好機車後，這名男子直接衝撞她朋友的機車，她說要報警，要男子不要離開，男子竟朝她的臉揮拳，還拉扯她的頭髮要把她拖走，並持美工刀嗆聲「誰敢報警！我要殺人了」

廣告 廣告

豐原分局翁子派出所表示，今（23）日上午11時32分獲報，指稱豐原區圓環北路往翁明公園方向路段，有民眾遭不明人士攻擊，警員到場了解事情經過後，正調閱週遭監視器，全力追查這名男子身分中。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中工地移工「11樓高墜落」 臉部重創送醫搶救

物流中心大火遺留廢棄物傳惡臭 家樂福抗罰勝訴

人夫摩鐵激戰女網友！竟被法院認證「性功能」 下場曝光

