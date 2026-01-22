即時中心／徐子為報導



去（2025）年7月2日，台中豐原發生「5口命案」，王姓一家五口因陷入李姓團購主詐騙陷阱，遭誘投「黃金團購」，又借高利貸還債，李女還多次恐嚇、逼債，最終集體輕生。檢方對李女起訴，並求處15年以上徒刑。台中地方法院今（22）天開庭審理，李女改口全認罪；死者家屬委任律師表示，法院應重判，讓被告有贖罪的機會。





涉嫌詐欺豐原王家五口的主謀「李姓團購主」設下龐氏騙局，以「黃金團購、保證獲利」為誘因，誆稱王家人刷卡買黃金，並從中抽取佣金，共詐騙1536萬元。王姓一家5口人被騙長達一年之久，拒絕繼續追加投資金後，李女隨即「換招」詐騙變逼債，動用一連串恐怖威脅手段，恐嚇並索取530萬違約金，導致王家債台高築，最終選擇輕生。



檢方偵辦後，依詐欺等罪起訴李女，並建請法院重判15年以上，盼能藉此匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。



台中地院今召開準備程序庭，庭中法官除了逐一勘驗證據，還訊問李女對於起訴罪名有無意見。李女針對檢方指控的涉犯銀行法、洗錢、詐欺等皆認罪。



法官進一步詢問李女，先前不認罪，如今改口承認原因，她表示，自己在羈押期間曾借法律書籍來看，才知自己其實有觸法「錯了就是錯了」。



台中地院今天召開準備程序庭，庭中法官逐一勘驗證據，並訊問李女對於起訴罪名有無意見。李女針對檢方起訴的銀行法、洗錢防制法及刑法詐欺等罪皆認罪。



法官詢問李女，先前在檢方偵查中，曾對洗錢等罪否認，如今卻改口的原因。她說，在羈押期間曾借法律書籍來看，才知道自己有觸法「錯了就是錯了」。



死者家屬的委任律師林瓊嘉於庭後表示，被告認罪是因罪證確鑿，但本案釀成5死，如果判刑不夠重，不僅對被害人不公平，對於被告贖罪機會也相對不足。



林瓊嘉轉述，死者曾透露，儘管他們太傻、太笨被騙，但其實是「被告太壞」。不能怪被害人的笨，讓被告有脫罪的機會。







廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／豐原一家五口遭詐騙走上絕路 團購主今出庭「改口全認罪」

更多民視新聞報導

總預算遭惡卡恐衝擊國訓中心建設 李柏毅喊話：別只在比賽時才重視體育

藍白快看！AIT說重話「自由有代價」 谷立言：軍購案至為關鍵

陸委會回應「慢走不送」？網傳邱毅被中國「封殺」急求助 梁文傑說話了

