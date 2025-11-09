豐原一家五口遭詐騙走絕路 議員謝志忠出招喊「Line給我」

謝志忠掛上打詐布條。（摘自謝志忠臉書）

謝志忠在豐原區掛打詐布條。（摘自謝志忠臉書）

台中市豐原區今年7月發生王姓一家五口疑遭詐騙走上絕路，這家人生前多次曾向市議員謝志忠求助，但最終仍阻止不了憾事；謝志忠為防範再發生不幸，他今天起在豐原區陸續掛上「打擊詐騙Line給我」帆布，提醒大家保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘。

豐原區王姓一家5口疑因遭投資詐騙，今年7月被發現全家陳屍家中，安件引發全國矚目，強烈譴責詐騙。謝志忠當時提供法扶與報警建議，但王家卻沒有積極報案，最後來不及阻止悲劇發生。

謝志忠表示，他在豐原區顯目建物掛上「打擊詐騙Line給我」看板，因為詐騙手法層出不窮，警政署統計，台灣單日受理512件詐騙案件，財損高達2億8011萬，甚至很多詐騙案件因為走投無路而犧牲生命。

謝志忠說，自己要用大型帆布提醒大家，保持警覺，別讓詐騙集團有機可乘，投資詐騙、假冒親友、假檢警話術，每一步都在騙走大家的信任與血汗錢。他持續加掛帆布，歡迎民眾提供帆布點，一起加入打詐行列，一起找回公平正義。

