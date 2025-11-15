豐原「柑柑好趣野餐」熱鬧登場 椪柑評鑑、親子活動吸千人同樂

豐原區農會舉辦「2025年柑柑好趣野餐」活動。





台中市豐原區農會今（15）日在豐原區田心公園舉辦「2025年柑柑好趣野餐」活動，邀請民眾走進自然、享受草地野餐，並認識豐原椪柑的在地魅力。精采內容包括114年臺中市優質椪柑評鑑活動、豐原椪柑著色畫趣味活動、學校食農教育小小農夫市集暨成果展示、家政班暨小農三章一Q當季在地優質農特產品展售會、僑光科大在地柑橘大蔥當季料理美饌展示、蔥滿好橘親子DIY、氣墊城堡遊樂園，以及趣味闖關活動等。現場也免費提供豐原農會農產品好禮抽獎兌換活動，以及精采表演和豐富好玩的內容，讓民眾共渡了一個熱情又富有人情味的週末佳節。

豐原區農會總幹事蔡森揚。

為了讓食農教育合作學校持續認識農產知識，這學期豐原區農會到校教導學童種植的主要作物為類似大蔥的粉蔥，以及類似柑橘一樣會由綠轉紅的小番茄，使學童在參與栽培實作的過程中，更能了解在地當季農產品。當日活動也推出豐原椪柑著色畫趣味活動，吸引許多學童前來大展身手，並於現場票選出人氣獎，贈送許多精美禮品。

臺中市優質椪柑評鑑表揚。

精彩活動亦包含讓民眾大飽眼福的當季特色料理美饌展示，邀請僑光科技大學餐飲學系師生研發豐原柑橘與大蔥當季特色料理並提供食譜，讓愛好料理的老饕也能自行在家吃到美味的食物。而「114年度臺中市優質椪柑評鑑競賽」則有來自台中市各產區的椪柑優秀農友同場較勁，展現其在品質管理上的高水準與專業度，評鑑結果也於開幕後公開表揚。同場頒發豐原區農會十大共同運銷達人獎與績優志工獎，感謝農友和志工一整年的辛勤耕耘與付出。

豐原區農會蔡森揚總幹事感謝老天眷顧，農會持續努力把關椪柑品質，今年椪柑風味絕佳、多汁鮮美，國內下週起將上架至全台家樂福，亦可於網路下單宅配到府。而除了優質鮮果外，農會亦開發柑橘果汁、果乾、果醬，民眾可把握機會品嘗選購。

豐原區農會蔡怡萱農事小組長則表示，希望透過「柑柑好趣野餐」讓更多朋友了解在地椪柑的美味與用心，也邀請家庭帶著孩子和毛小孩一起親近土地、認識農業。農糧署中區分署陳尚仁分署長致詞提及，豐原擁有得天獨厚的產地環境與完整產業鏈，本次活動展現柑橘、大蔥產業從產地到加工的多元實力，也邀請民眾一起支持在地優質農產品。

農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，豐原柑橘產業不僅展現在地農業活力，也串起文化、教育與生態的共榮精神。農村水保署推動的「里山倡議」期望讓孩子與青年農民走入農村、理解土地與生產者的價值。本次活動結合食農教育、親子共學與產業推廣，是永續農村的實踐典範。分署將持續與農會及社區合作，推動在地農業升級與里山精神扎根。臺中市政府農業局林春良簡任技正也感謝豐原農會多年來辦理柑橘產業活動，讓在地椪柑有良好的品牌形象。

