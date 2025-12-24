豐原 百萬債務糾紛 前員工刺殺老闆

台中市豐原區24日發生一起凶殺案件，25歲張姓男子疑似與37歲陳姓前老闆有債務糾紛，持水果刀刺傷陳男頸部，陳當場大失血一度失去呼吸心跳，送醫搶救恢復生命跡象，仍住院觀察中。警方循線逮人，詢後全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

據悉，張男曾在陳男經營的烤漆板金工廠工作，後來離職仍有往來，但雙方因投資金錢問題多次發生糾紛。陳男近年投資失利，不僅結束工廠營運，還四處欠錢背負龐大債務，陳男則曾多次向張男借款，並邀投資賺錢，張男投入金額累積破百萬元，多次追討未果，讓他心生不滿。

昨天一早張男欲再向陳男討債，前往陳父位於豐原區豐南街的租屋處，因找不到陳男，隨即拿出預藏的水果刀，挾持陳父逼他打電話叫兒子回家，陳男返家後與張男發生爭執，才沒講幾句話就談判破裂，期間張男突然揮刀，朝陳男左側頸部猛刺一刀，隨後騎車逃逸，並在逃逸過程中丟棄水果刀。

陳男當場倒地、血流如注，陳父目睹整個過程驚恐不已，慌亂之中報警，救護人員到場時，陳男已因失血過多一度失去呼吸心跳，被緊急送往衛福部豐原醫院搶救，經急救後恢復生命跡象，目前加護病房觀察中。

豐原警分局獲報立即成立專案小組，調閱周邊監視器畫面追查張男行蹤，並在全力動員警力下，於昨天上午11時許，在神岡區神洲路一帶，將張男逮捕到案，並循線找到沾滿血跡的凶刀。張男到案時供稱與陳有債務糾紛才會動手，全案依殺人未遂罪嫌將張男移送，持續釐清其犯案動機。