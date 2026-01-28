豐原1700隻蛋雞暴斃 盧秀燕:全面撲殺案雞隻 追蹤蛋下架

針對豐原養雞場禽流感個案，台中市府成立前進指揮所、完成消毒撲殺並將依法開罰。 圖：台中市府提供

[Newtalk新聞] 台中市豐原區一處養雞場近日傳出有1,700隻蛋雞異常死亡。對此，台中市長盧秀燕今（28）日受訪證實，經農業局採樣送驗後，檢驗結果為禽流感陽性。她表示，市府已立即啟動防疫機制成立前進指揮所，全面撲殺案雞隻，並對業者進行裁罰。同時也將追蹤並下架、銷毀已流出的雞蛋，希望能將疫情影響降到最低。

事件發生於台中市豐原區一處養雞場，有住附近住戶發現，牧場內竟在挖坑掩埋死雞，隨後因為死亡數量過多改用袋狀堆疊，且仍見業者對外銷售雞蛋。台中市動保處昨日進場稽查，發現案場已經約有1,700隻蛋雞死亡，其餘雞隻則出現呼吸道窘迫等典型症狀。台中市衛生局已啟動溯源管理，並比照過往「毒蛋」模式，將市面上流出該場雞蛋全數下架並銷毀。

盧秀燕今日在台中市議會受訪表示，市府在接獲通報後不敢大意，第一時間針對案場進行全面消毒，並對所有工作人員與人車進出實施嚴格管制，並同步清查雞蛋流向，要求下架回收銷回。她也證實相關雞隻檢驗結果為禽流感陽性，案場內所有雞隻都必須依規定全面撲殺，相關作業將在1到2天內完成。

盧秀燕強調，這次豐原養雞場在雞隻出現異常死亡後，未依規定主動通報，市府將依法開罰，藉此提醒業者務必落實防疫責任。農業局長補充說明，該養雞場規模約7,000隻，業者自行撲殺或掩埋約1700隻雞隻，死亡數量明顯異常，已違反相關法規，將依《動物傳染病防治法》裁處5萬至100萬元罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

盧秀燕表示，目前正值冬季，是禽流感好發時期，台灣已經有許多縣市陸續傳出疫情。台中市境內共有171個養雞場，農業局已啟動全面訪查與防疫宣傳，加強巡檢，以避免病毒擴散到其他場域。

