豐原23里長喊挺江啟臣 楊瓊瓔：會展現君子之爭

立委楊瓊瓔（右）。

國民黨立委楊瓊瓔表態有意參選下屆台中市長，藍營地方各自發表立場，豐原區里長協會共23位里長今天舉行基層團結大會，並高喊要力挺徵召立法院副院長江啟臣參選市長。對此，楊瓊瓔表示，國民黨動起來是好事，她也相信跟江啟臣一定會展現君子之爭

對於豐原地方基層高喊要「徵召不初選、團結贏勝選」，要挺江啟臣參選下屆市長。楊瓊瓔說，這是好事情，國民黨要動起來，不要讓民進黨覺得國民黨托大、靠勢，她相信這個過程，她和江啟臣一定會展現民主風度的君子之爭，一定會展現出更民主、更團結、更認真努力的國民黨。

