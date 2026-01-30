豐原5口命案主嫌李惠雯喊「家有5孩」求交保 法院打臉：續押

豐原5口命案主嫌李惠雯喊「家有5孩」求交保，遭法院打臉續押。資料照片

發生在去年7月的台中豐原5口命案，主嫌李惠雯因涉嫌詐欺、非法吸金、洗錢及恐嚇取財等多項重罪遭羈押，台中地院日前召開延押庭，李女在庭上大打悲情牌，以家有5名子女待照顧為由請求以50萬元至60萬元金額交保，但法官認其有逃亡及串證之虞，裁定自下月14日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

檢方起訴指出，李惠雯前年6月開始接觸住在豐原的王姓一家人，以投資團購獲利10%，以及投資黃金可賺取佣金為誘餌，誘騙王家投入大筆資金。隨後，李女將款項挪作他用，並在王家人起疑後，索求530萬元的違約金恐嚇，導致王家5口不堪壓力走上絕路。檢方並以李女惡性重大，且在偵查期間有滅證、規避調查之態度，具體求處法院重判15年以上有期徒刑。

廣告 廣告

審理過程中李惠雯原本否認違反銀行法，但本月開庭時態度大逆轉表示認罪，聲稱是在獄中研讀法律書籍後才驚覺觸法。日前因羈押期限將屆，台中地院開庭調查時，李女當庭請求以50萬至60萬元交保，並表示願意配戴電子腳鐐接受監控。她強調，自己身為5個小孩的母親，且財力不足，絕無逃亡可能。

但法院審理後認為，本案涉案金額高達1500萬餘元，被害人數眾多且證據繁雜，雖李女已坦承犯行，但相關的人證物證尚未經實質調查完畢，考量到李女非法吸金罪屬最輕本刑3年以上之重罪，加上其偵查階段曾有無故延遲偵辦、規避調查的事實，仍具逃亡及勾串之可能性。

法官認為，僅憑60萬元保證金或限制住居等手段，並不足以確保後續審判及執行程序的順利進行，裁定仍有繼續羈押必要，李女將自下月14日起續押2個月，並禁止接見通信。



回到原文

更多鏡報報導

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

「國家殺人」是謬論！高雄高分院駁廢死金句連發：不是殺1、2人就不會死

王子吃尾牙遭范姜彥豐嗆聲4字！小煜嘆：就讓他消失 吐露對棒棒堂真實情感