豐原5口命案再開庭！檢察官「他們不是笨」感動家屬 感謝檢方1決定

社會中心／羅欣怡報導

豐原五口命案，涉案李姓團購主（右）遭檢方起訴，求處15年以上徒刑。(圖／翻攝畫面)

台中豐原王姓一家五口，遭主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局詐騙，狠詐王姓一家及其他人共1536萬元，王家5人因不堪被詐騙逼債，選擇走上絕路。檢方日前起訴李女並求處15年徒刑；王家已故二女兒的丈夫，以家屬身分向李女提告，律師林瓊嘉今（27日）代表家屬出庭，表示家屬肯定檢方對李求處15年以上徒刑，後續追查當舖業者涉嫌重利部分，相信很快會水落石出。

整起命案就主嫌李女部分已經偵結，但是否有共犯，李女老公朱男，當舖業者是否涉及重利等，檢方仍在繼續偵辦中。

律師林瓊嘉代表家屬發言，指出家屬對於檢察官起訴李女涉嫌詐欺、違反銀行法予以很深的肯定，「因為犯罪是絕不容姑息的」；林瓊嘉提到，尤其被害人生前曾感嘆遭詐是他們「笨」，但檢察官在起訴書中為其發聲，表示不是被害人笨，而應歸咎於李女之「惡」，這點讓家屬非常感動。

台中豐原一家5口遭詐，最後選擇共赴黃泉。（圖／資料畫面）

林瓊嘉指出，如果司法公平正義，對被告不從重量刑，不足以慰問亡者之靈；另外，檢察官有無後續再追查有無共犯，有沒有重利的情節，也都尊重檢察官的偵辦，相信一定會水落石出，「不管有罪無罪，都會給家屬一個交代。」

媒體也問到，關於王家陳屍的民宅，可能已變成凶宅，房東是否對王家女婿求償？林瓊嘉表示，詳細有無求償需再確認，該棟房子確實是已經成為凶宅，王家五口是詐欺的被害人，在此情形下被害人不該當承受的加害事實，從造成犯罪的原因，應該追究犯罪者，而不是受害人。

