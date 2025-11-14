豐原5口命案 主嫌求刑15年

針對豐原一家五口命案，台中市議員謝志忠代為轉達王家女婿的心聲「只要她得到應有的懲罰就好」。（記者徐義雄攝）

記者陳金龍、徐義雄∕台中報導

李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區一家五口超過一千五百三十六萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人輕生。檢方偵辦後依詐欺等罪起訴，建請法院處十五年以上重刑。

王姓一家五口七月被發現陳屍家中，檢方發現王家人在王家長女同學張姓美容師介紹下，認識並加入李姓女子經營的黃金團購群組，稱可刷卡買黃金賺佣金。現場遺書提及參與團購、黃金等投資，遭恐嚇追債、不堪負荷而輕生。

檢方查出，李姓女子去年六月起經張姓女子介紹結識王家五口，採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術，向被害人詐得投資款共一千五百三十六萬餘元；王家五口察覺異常而拒絕繼續投資後，李女今年六月起以「違約金」名義強索五百三十萬元，並多次傳恐嚇訊息。被害人以自宅設定抵押向李女指定的當鋪借款二百萬元，其中一百七十六萬元由李女當場取走，王家五口最終不堪精神壓力與債務壓迫而輕生。

台中地檢署偵辦豐原五口命案，檢方依詐欺等罪嫌起訴團購主李姓女子（中），求處十五年以上徒刑。（記者陳金龍翻攝）

檢方認定李姓女子惡性重大，依詐欺取財、恐嚇、違反銀行法等罪嫌起訴，建請法院從重量處有期徒刑十五年以上之刑。

台中市議員謝志忠代為轉達王家女婿心聲「只要她得到應有的懲罰就好」，期盼法院從重量刑，告慰亡者在天之靈。（珍惜生命，請撥一九九五）