豐原5口命案 主嫌求刑15年
記者陳金龍、徐義雄∕台中報導
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區一家五口超過一千五百三十六萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人輕生。檢方偵辦後依詐欺等罪起訴，建請法院處十五年以上重刑。
王姓一家五口七月被發現陳屍家中，檢方發現王家人在王家長女同學張姓美容師介紹下，認識並加入李姓女子經營的黃金團購群組，稱可刷卡買黃金賺佣金。現場遺書提及參與團購、黃金等投資，遭恐嚇追債、不堪負荷而輕生。
檢方查出，李姓女子去年六月起經張姓女子介紹結識王家五口，採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術，向被害人詐得投資款共一千五百三十六萬餘元；王家五口察覺異常而拒絕繼續投資後，李女今年六月起以「違約金」名義強索五百三十萬元，並多次傳恐嚇訊息。被害人以自宅設定抵押向李女指定的當鋪借款二百萬元，其中一百七十六萬元由李女當場取走，王家五口最終不堪精神壓力與債務壓迫而輕生。
檢方認定李姓女子惡性重大，依詐欺取財、恐嚇、違反銀行法等罪嫌起訴，建請法院從重量處有期徒刑十五年以上之刑。
台中市議員謝志忠代為轉達王家女婿心聲「只要她得到應有的懲罰就好」，期盼法院從重量刑，告慰亡者在天之靈。（珍惜生命，請撥一九九五）
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
