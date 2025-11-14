豐原5口命案 李姓團購主求處15年 友人嘆：1命才3年

台中市 / 綜合報導

台中豐原王家5口命案，地檢署偵查終結，查出涉案的李姓團購主因為自己經營團購事業失敗，向彰化林姓當舖業者借錢卻還不出錢，為了清償債務對王家五口進行詐騙投資，前後得手700多萬，還帶王家人找林姓當舖業者抵押公寓，拿到176萬，過程不斷恐嚇，導致王家五口走上絕路，檢方對李姓團購主提起公訴，並向法院請求從重量處15年以上，而王家大女兒的朋友感嘆說，求刑15年，等於王家5口，一條命才值3年。

台中豐原王家5口，被李姓團購主詐騙投資又被逼債，憤而走絕路，地檢署偵查終結，對李姓團購主提起公訴，具體求刑15年以上。王家大女兒友人胡先生說：「就是真的，好，就是15年，一條人命3年，他們最年輕也28歲，活了28年，3年就可以抵過一條人命，5條人命剛好15年。」

王家5口被詐騙害命，檢察官查出，主嫌李姓團購主，109年時經營團購事業失敗，分別向台中大雅的當鋪和彰化市的林姓當鋪業者借錢，為了籌錢還債，113年6月透過張姓美容師介紹王家人投資團購和黃金，那些錢，大多被李姓團購主拿去還債或給家人繳房租。

而王家大女兒、媽媽和二女兒，在113年6月開始投資團購，共113萬2千元，同時間也投資黃金，爸爸跟小兒子也加入，全家人共砸了639萬2555元，團購加黃金，王家人就給了李姓團購主總共752萬4555元，王家人想停止投資，李姓團購主就威脅他們付違約金，並在114年6月26日，帶王家人到彰化市找林姓當鋪業者，抵押公寓，藉此償還她的債務，公寓借款扣掉利息代書費用，只拿到176萬元，這些錢又全被李姓團購主拿走。

台中市議員(民)謝志忠說：「176萬全部被李姓團主拿走了，王家拿到的是負債。」李姓團購主持續跟王家人要錢，還傳訊息恐嚇，說會去王家人的家幫他們「重新裝潢」，讓王家人知道，什麼叫做抓狂的人，更傳訊說不需要關鐵門關鐵門也攔不住，並不時傳送自殘等照片。

這些內容讓王家人身心受到嚴重創傷，讓王媽媽悲痛寫下，都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢無止盡的壓榨，無止盡的還帳，大女兒也寫下，我們笨、被騙，悲痛控訴李姓團購主的惡劣行徑，王家女婿也透過民代表示，希望李姓團購主得到應有的懲罰，還王家5口一個公道。

