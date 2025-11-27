「豐原5口命案」透天厝現況曝光 房東尚未求償

豐原五口命案透天厝(左三)人去樓空。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕7月初台中「豐原5口命案」因詐騙投資害命，震驚全國，王家在豐原車站前方開設生存遊戲與軍用品社10多年，這間4樓透天厝地處黃金地段，7旬房東成最大受害者，房價瞬間崩跌，甚至連相鄰住戶都被波及，目前軍用品店內外空間已清理完畢，招牌也拆除，房東暫時擱置，也無心招租或賣房。

主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局，害得王家五口同赴黃泉，豐原三民路店家指出，站前透天厝王家女婿委任律師林瓊嘉今日出庭接受媒體聯訪，有媒體問及，關於王家陳屍的透天厝，已變成凶宅，房東是否對王家女婿求償及其他共犯部分。

市議員謝志忠今日說，檢方對主嫌李惠雯求處15年以上徒刑，張姓美容師、4名當舖業者，涉犯詐欺、重利等罪嫌，檢方本來就另案偵辦中，至於命案淪為凶宅部分，他未聽聞房東有意求償，大家都是受害者，不必要刻意去提及房子的議題，讓傷痛隨時光流逝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

