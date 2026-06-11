豐原5死「李團長」一審重判11年 「這舉動」有逃亡之虞3度延押

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豐原5口命案主嫌李惠雯被裁定續押。資料照片／鏡週刊

台中豐原5死命案在押的被告李惠雯，因涉嫌違反銀行法、詐欺及洗錢等案件，一審台中地院判處應執行有期徒刑11年，由於羈押期限將屆滿，法院審酌全案仍有上訴可能，且被告過去曾以假借「打針」等方式拖延、規避檢警調查，認定具有逃亡之虞，合議庭審理認為，即使採取具保、限制住居等較輕微手段仍不足以確保審判及執行進行，權衡公共利益與人身自由後，裁定自6月14日起第三度延長羈押2個月，可抗告。

裁定指出，人稱「李團長」的被告李惠雯，被控涉犯非法經營收受存款業務、詐欺取財、詐欺得利、恐嚇取財及洗錢等罪嫌，案件自去年11月起遭羈押禁見，後續歷經兩次延長羈押。今年4月案件辯論終結後解除禁見，但羈押狀態持續至今。

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法院表示，本案已於5月20日宣判，一審認定李惠雯多項犯行成立，合併執行有期徒刑11年，考量案件尚未確定，未來仍可能上訴，而被告面臨重刑壓力，具有逃避審判及執行的動機。

合議庭特別指出，李惠雯在偵查期間曾假借打針名義迴避、拖延檢警調查程序，顯示其有規避司法追訴情形，足認具有逃亡之虞。再加上其涉犯非法吸金、詐欺及恐嚇取財等犯罪，對社會秩序及被害人權益造成重大影響，犯罪情節難認輕微。

法官認為，即使採取具保、責付或限制住居等較輕微強制處分，也不足以確保後續審判及執行程序順利進行，因此基於公共利益與司法權有效行使考量，裁定李惠雯自今年6月14日起第三次延長羈押2個月。全案仍可依法提出抗告。



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