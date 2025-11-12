《豐味苗栗》吸引星級餐飲集團回訪 主廚團隊搶進苗栗尋味田間

苗栗縣政府以《豐味苗栗》為推動地方產業升級與農村再生的核心引擎，透過品牌化與行銷推動策略，串聯產地、餐飲與市場，展現「從產地到餐桌」的實質成果。繼九月舉辦的「四大主廚食材分享會」後，活動中多位主廚對苗栗食材品質留下深刻印象，台中知名餐飲品牌?膳馨集團更表達高度肯定，主動回訪苗栗進行「主廚產地交流」，期望深入了解更多品質優良、特色鮮明的食材來源。

此次交流由膳馨集團創辦人鄭乃綱與共同創辦人蔡馨誼率領主廚團隊實地走訪，探訪大閘蟹養殖基地、公館紅棗園區與三義精油農場等地，體驗農村再生計畫推動下的產業成果。主廚們透過與農民面對面的交流，深刻感受到地方農業對品質的堅持與對土地的情感，也對苗栗多元食材的發展潛力留下深刻印象。

活動期間，縣府團隊同步介紹《豐味苗栗嚴選品牌?二十四釀》系列產品，展現農村再生與產業行銷計畫的具體成果。該系列融合地方風味與創新加工技術，體現苗栗農業品牌化的多元樣貌與市場潛力。

此外，英國知名旅居網紅「英國大叔」也隨行拍攝，記錄此次主廚交流的過程，並將透過國際社群平台分享苗栗農村文化與永續生產的故事，讓更多海外觀眾看見台灣地方農業的真實風貌。（見圖）

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，《豐味苗栗》行銷計畫能順利推動，特別感謝農業部農村發展及水土保持署的經費補助，以及臺中分署的協力推動，使地方政府能在中央支持下，整合農村再生、品牌推廣與產業發展資源，共同推動苗栗地方產業升級。此次活動正是中央與地方攜手合作、成果具體展現的最佳實例。

苗栗縣政府強調，「農村再生是根，品牌行銷是翼。」深化產地行銷與品牌推廣，讓苗栗的風味成為台灣農業最具溫度與生命力的故事。