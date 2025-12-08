豐富多元交流 深化管理賦能 臺北大學企管系主辦全國 EMBA 籃球邀請賽

圖▲臺北大學企管系主辦全國 EMBA 籃球邀請賽。

【記者張嘉誠／綜合報導】

國立臺北大學主辦2025 第 12 屆全國 EMBA 籃球邀請賽，12 月 6 至 7 日在臺北市五大場館盛大開打。此屆以「飛鳶凌空、北大無限」為主題，匯聚全台 20 多所大學 EMBA、超過 600 位學長姐，共 30 支勁旅隊伍齊聚一堂，在兩天一夜的賽程中 激戰超過 70 場比賽。賽事強度媲美職業級，多位國手級EMBA學長的參戰，以及各校啦啦隊的熱情加油，使本屆活動成為年度最受矚目的EMBA運動盛事。

為提升賽事能見度，此屆首次導入高規格線上直播系統，採用多機位拍攝、即時比分、專業導播切換，讓無法親臨現場的EMBA校友與家屬也能同步感受比賽張力。直播點閱率亮眼，顯示 EMBA 社群對賽事的高度關注，也大幅擴展了此屆全國EMBA籃球賽的影響力。

除了球場上的激烈競技，臺北大學EMBA團隊更特別規劃「選手之夜」，於寒舍艾麗酒店隆重舉行。晚宴由頂尖國樂團「吙孚音樂」演奏揭開序幕，並由副校長陳宥杉、企管系主任蔡顯童、EMBA 籃球社指導老師李緒東、系友會理事長古永嘉、系友會秘書長鄭宗宜、良茂建設陳春銅董事長合唱周華健名曲「朋友」，象徵 EMBA 社群的情誼與傳承。席間也特別邀請下屆主辦的中央大學上台接棒，展現賽會永續與與情感凝聚。

陳宥杉副校長致詞時表示，歡迎全臺 EMBA 的夥伴齊聚臺北，以球會友。在緊湊的競賽之外，更能藉此拓展領導視野。」系友會理事長古永嘉教授也補充指出，臺北大學 EMBA 在多元社團活動的帶動與堅實校友資源的支持下，已形成全國最具凝聚力、連結最廣的高互動校友網絡。他強調，這份彼此扶持、共享成長的文化，正是北大 EMBA 的核心特色之一；也期盼藉由此次盛會，讓更多學長姐能進一步延伸人脈、深化交流。

臺北大學企管系主任蔡顯童指出，今年適逢企管系創系75 週年，北大 EMBA長期以跨領域的創新課程、全國最完整的師資陣容、多元跨界的同窗資源，吸引來自各產業的菁英加入。他也強調，北大 EMBA 的學習並不侷限於課堂之中，更能透過深度交流與產業連結，累積跨界合作的能量，成為學員最珍貴的資源。

此屆全國 EMBA 籃球賽籌備歷時一年，由北大 EMBA 籃球社、北大 EMBA 聯誼會、北大經營管理班聯會以及北大企管博士班聯誼會共同組成堅強的執行團隊，包括邱彥博、莊家榮、鄭宗宜、郭雲琴、曾惟民、劉鳳儀等多位學長姐，齊心投入籌劃賽務、整合志工資源，並成功募集超過百位校友與企業贊助，使此屆賽事的規模與品質更臻完善、圓滿呈現。

籃球社指導老師李緒東教授表示，這場賽事不僅是體能與技術的較量，更是一場凝聚友誼、交流知識、展現高階管理者風範的盛大饗宴。

此屆賽事競爭激烈，各隊實力旗鼓相當，最終「如日中天組」由台科大奪下冠軍，台大獲得亞軍，北大拿下季軍；「展翅高飛組」則由淡江摘下冠軍，師大名列亞軍，陽交大獲得季軍。所有隊伍皆以精湛球技與運動家精神展現 EMBA 學員的風采。

在見證眾多精采時刻之後，臺北大學也誠邀更多優秀的企業經理人與創業家加入臺北大學 EMBA 的學習行列。期待在這個兼具運動精神與管理智慧的舞台上，凝聚更多來自各界的優秀人才，一同開創更精彩、更具影響力的未來。臺北大學 EMBA 招生中，報名時間即日起至12/22！