豐富文化內涵 打造全齡客語沉浸系統

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 多元語言不僅豐富文化內涵，也是文化特色與資產；屏東縣客家人口比例為23.1%，客家人口為18.7萬，目前客家族群新世代已逐漸流失說客語能力，為傳承客語，屏東縣政府針對不同年齡層對象，從家庭、社會、學校等不同領域規劃推廣措施，全面性推動客語復振與發展。11月9日於縣府大禮堂辦理成果展，以客家米食為主題，由親子組隊方式挑戰客語關卡，展現推動成果。

屏東縣政府客家事務處表示，縣府在學校推動客語沉浸教學，目前計有654位學童參與；為家庭辦理客話講故事與家庭親子系列課程，今年共有6,500人次參與；在公部門推動各項活動、會議之舉辦使用客語並辦理客語認證班以增進客語提供服務之能力，今年計39班783人參與；在長照體系為提供客庄長輩客語貼心服務，辦理長照職場客語研習班，今年計6班81人參與；在社區執行「伯公照護站」計畫，辦理客家文化活動與老幼同樂，今年共有2萬人次參與；鼓勵商店提供客語服務，推廣『𠊎講客』商家目前計626家，共同營造社區客語生活圈。

客家美食打卡活動

成果展同時表揚10戶模範客語家庭，感謝客語家庭以母語陪伴下一代成長，現場展示長照職場客語教材、教具與線上教學影片，此外，亦呈現客話講故事志工如何透過生動繪本與唸謠演繹故事情節、客語老師如何將文化與科學等多元知識融入客語家庭課程中，讓學習客語變得輕鬆自然，進而融入日常生活。

未來屏東縣政府將持續跨領域推動客語發展，深化在地客語傳承，讓客語在屏東深根、茁壯，成為世代共用的生活語言。