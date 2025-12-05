豐川悅司化身礦工魅力大爆發 「扶桑花女孩」 肖想親密戲害他尷尬了

性格男星豐川悅司在《扶桑花女孩》裡的職業是礦工，外表粗獷內心溫暖，角色討喜。（華映娛樂提供）

以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，早期代表作《扶桑花女孩》將搶先日本在台推出4K修復版。性格男星豐川悅司在片中扮演蒼井優的哥哥，雖然言行粗魯，卻用自己的方式守護妹妹的夢想，暖男表現再加上本身的費洛蒙魅力，迷倒在同片演出的諧星組合「南海甜心」成員山崎靜代當眾示愛。

豐川悅司在1995年以《跟我說愛我》的深情聽障畫家一角走紅亞洲，躍升為國民男神，並透過電影《情書》、日劇《青鳥》《危險關係》等獨特氣質，深沉神秘且充滿費洛蒙感的角色形象深植人心 。去年他在《地面師》化身集團首腦，以冷酷無情的手段操控土地詐欺案，做事手段狠辣果決，完全不留退路，把反派角色詮釋得壓迫感十足，掀起討論，在亞洲各國衝出高點擊率。劇組原訂今年開拍續集，未料豐川悅司9月爆出住院對抗病魔的消息，拍攝計畫宣告延期，他因治療副作用掉髮而剃光多年標誌性的及肩長髮，外界期盼他能順利康復。

在《扶桑花女孩》中，豐川悅司的職業是礦工，起初反對當地小鎮建設度假村，但感受到妹妹追求夢想的堅持和熱情後，也逐漸改變態度。眼見債主要找舞蹈老師松雪泰子麻煩，意圖攪亂度假村開幕活動，他更不假思索挺身力阻，看似粗線條卻滿腔保護欲的舉動，讓他的角色格外討喜。

搞笑女星山崎靜代參與演出《扶桑花女孩》。（華映娛樂提供）

他在片中穿上沾滿煤礦的工人服裝，散發沉穩低調的存在感，男性魅力意外迷倒同台演出的搞笑女星山崎靜代。身為「扶桑花女孩」一員的她笑稱，使盡全力跳出明豔動人的舞蹈，本來很期待導演安排她跟豐川悅司來一場充滿火花的親密戲，可惜最後沒能如願，連對手戲都沒有，一起受訪的豐川悅司聽了之後，回以尷尬又不失禮貌的反應，優雅帶過。

身為第3代在日韓國人，李相日擅長從社會縫隙捕捉角色的困境與韌性，《扶桑花女孩》是他從獨立電影跨向主流的重要里程碑。片中既保留他擅長的寫實觀察，也兼具娛樂性，最終吸引130萬名觀眾、締造14億日幣（約新台幣2億8,384萬元）票房，拿下包括《電影旬報》日本十大電影第1名、第30屆日本電影學院獎最優秀作品獎在內的多項殊榮，奠定名導地位。

《扶桑花女孩》導演李相日當時執導的模樣。（華映娛樂提供）

李相日透露，他拍攝時刻意收斂力度，希望拍出一部大人和孩子都能輕鬆享受的電影，他提高外景比重、重現礦鎮生活細節，並動員上千名臨時演員重現度假村的開幕盛大場面，使作品帶有濃厚的地方溫度。在導演生涯中，李相日陸續拍出《惡人》《怒》《流浪的月》等更具衝擊性的題材，透過犯罪、家族、社會邊界等議題展現深厚敘事力，描述天才歌舞伎演員的成長與掙扎的電影《國寶》更以173.7億日幣（約新台幣35億元）票房，成為日本影史上最賣座的真人電影。

《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日上映，更多電影資訊請上華映娛樂官方臉書粉絲團及Instagram查詢。片商加碼贈送A3國際版海報，片名部份精心以不同質感呈現，數量有限，送完為止。

