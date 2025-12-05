豐川悅司扮礦工粗獷魅力大爆發 《扶桑花女孩》山崎靜代許願火熱親密戲
【緯來新聞網】導演李相日執導《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄，創下173.7億日幣（約新台幣35億元）驚人票房，其早期代表作《扶桑花女孩》也將推出4K修復版重返大銀幕。性格男星豐川悅司在片中扮演蒼井優的哥哥，雖然言行粗魯卻用自己的方式守護著妹妹的夢想，暖男表現再加上豐川本身的費洛蒙魅力，迷倒在同片演出的諧星組合「南海甜心」成員山崎靜代，當眾跟他示愛。
豐川悅司在片中扮演蒼井優的哥哥，粗獷男性魅力迷倒一票粉絲。（圖／華映提供）
豐川悅司在1995年以《跟我說愛我》中的深情聽障畫家一角走紅亞洲，人氣大漲，躍升為國民男神，並透過電影《情書》、日劇《青鳥》、《危險關係》等作品建立起獨特螢幕氣質，深沉神秘且充滿費洛蒙感的角色形象為人熟知。去年他在《地面師》中化身為地面師集團首腦，以冷酷無情的手段操控整個土地詐欺案，做事手段狠辣果決，完全不留退路，把反派角色詮釋得壓迫感十足，掀起討論，全亞洲也衝出高點擊率，劇組原訂於今年秋季開拍續集，未料豐川悅司今年9月爆出住院對抗病魔的消息，拍攝計畫宣告延期，他因治療副作用掉髮而剃光多年標誌性的及肩長髮，外界也期盼他能順利康復。
身高186公分的豐川悅司在《扶桑花女孩》中飾演蒼井優的哥哥，穿上沾滿煤礦的工人服裝，男性魅力意外迷倒一起演出的搞笑女星山崎靜代，在片中是扶桑花女孩一員的她笑稱，自己使盡全力跳出明豔動人的舞蹈，本來還很期待導演會安排她跟豐川悅司來一場充滿火花的火熱親密戲，可惜最後沒能如願，就連對手戲都沒有，一起受訪的豐川悅司聽了之後則是回以尷尬又不失禮貌的反應優雅帶過。
李相日表示，拍攝《扶桑花女孩》時刻意收斂力度，希望拍出一部大人和孩子都能輕鬆享受的電影，他提高外景比重、重現礦鎮生活細節，並動員上千名臨時演員重現度假村的開幕盛大場面，使作品帶有濃厚的地方溫度。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日在台上映，片商也將贈送限量A3國際版海報，送完為止。
山崎靜代拍《扶桑花女孩》也被豐川悅司魅力迷倒。（圖／華映提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 6 小時前 ・ 46
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 53
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 小時前 ・ 10
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 144
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 7
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 30
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 35
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
SJ經紀人驚爆是偷竊犯！違法還逼成員頂罪 圭賢驚悚還原：全被藏箱裡
Super Junior成員圭賢近日在Netflix實境節目《去肯亞的三餐》中，難得公開自己過去遭遇過的「前經紀人奇葩事件」。他表示，從出道以來換過近70名經紀人，其中幾位的行為誇張到如同「真人驚悚片」，讓在場的李壽根、殷志源聽得瞠目結舌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
雷/Disney+韓劇《操控遊戲》大結局彩蛋埋第二季伏筆？「瘋狂復仇者」池昌旭vs都敬秀vs李光洙血腥虐殺！
熱播中的Disney+夯劇《操控遊戲》在昨(3)日正式播出最終回11、12集大結局！該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演，趕緊來看大結局劇情！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
黃國倫「腎結石發作」待廁所2小時狂灌水 寇乃馨目睹「馬桶全血」
演藝圈知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨4日攜手出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，並率多位圈內好友出席。黃國倫在現場透露，自己長年受腎結石困擾，更當場展示先前排出的 4 顆結石。他的愛妻寇乃馨則分享了驚險的目睹經歷，直言腎結石發作時「整個馬桶都是血」。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8