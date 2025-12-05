豐川悅司扮礦工粗獷魅力大爆發 《扶桑花女孩》山崎靜代許願火熱親密戲

【緯來新聞網】導演李相日執導《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄，創下173.7億日幣（約新台幣35億元）驚人票房，其早期代表作《扶桑花女孩》也將推出4K修復版重返大銀幕。性格男星豐川悅司在片中扮演蒼井優的哥哥，雖然言行粗魯卻用自己的方式守護著妹妹的夢想，暖男表現再加上豐川本身的費洛蒙魅力，迷倒在同片演出的諧星組合「南海甜心」成員山崎靜代，當眾跟他示愛。

豐川悅司在片中扮演蒼井優的哥哥，粗獷男性魅力迷倒一票粉絲。（圖／華映提供）

廣告 廣告

豐川悅司在1995年以《跟我說愛我》中的深情聽障畫家一角走紅亞洲，人氣大漲，躍升為國民男神，並透過電影《情書》、日劇《青鳥》、《危險關係》等作品建立起獨特螢幕氣質，深沉神秘且充滿費洛蒙感的角色形象為人熟知。去年他在《地面師》中化身為地面師集團首腦，以冷酷無情的手段操控整個土地詐欺案，做事手段狠辣果決，完全不留退路，把反派角色詮釋得壓迫感十足，掀起討論，全亞洲也衝出高點擊率，劇組原訂於今年秋季開拍續集，未料豐川悅司今年9月爆出住院對抗病魔的消息，拍攝計畫宣告延期，他因治療副作用掉髮而剃光多年標誌性的及肩長髮，外界也期盼他能順利康復。



身高186公分的豐川悅司在《扶桑花女孩》中飾演蒼井優的哥哥，穿上沾滿煤礦的工人服裝，男性魅力意外迷倒一起演出的搞笑女星山崎靜代，在片中是扶桑花女孩一員的她笑稱，自己使盡全力跳出明豔動人的舞蹈，本來還很期待導演會安排她跟豐川悅司來一場充滿火花的火熱親密戲，可惜最後沒能如願，就連對手戲都沒有，一起受訪的豐川悅司聽了之後則是回以尷尬又不失禮貌的反應優雅帶過。



李相日表示，拍攝《扶桑花女孩》時刻意收斂力度，希望拍出一部大人和孩子都能輕鬆享受的電影，他提高外景比重、重現礦鎮生活細節，並動員上千名臨時演員重現度假村的開幕盛大場面，使作品帶有濃厚的地方溫度。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日在台上映，片商也將贈送限量A3國際版海報，送完為止。

山崎靜代拍《扶桑花女孩》也被豐川悅司魅力迷倒。（圖／華映提供）

更多緯來新聞網報導

簡嫚書被嚇瘋！女兒剛升小一已經想獨立 「我要自己生活」

李芷婷無預警加盟新東家 合作金曲歌王「緊張到說不出話」