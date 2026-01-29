豐康牧場匿報禽流感又私埋死雞 中市府開罰115萬

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市豐原區豐康畜牧場隱匿蛋雞禽流感疫情，台中市長盧秀燕今天宣布，由於業者未主動通報疫情，且未合法處理病死雞屍體，決議依法採最重罰，各罰100萬元、15萬元。

台北中市衛生局今天下午表示，對於這次發生禽流感疫情的案場─豐康畜牧場的問題雞蛋流向，已初步掌握。據中市府稍早調查，案場在1月10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進入養雞場。

台中市農業局今天表示，初步了解，據業者所述1773隻中623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣，相關掩埋細節將再會同農業部動植物防疫檢疫署疫情調查。

盧秀燕在市府成立禽流感前進指揮所並召開會議，她於下午說明會議結論，針對業者未主動通報病死雞情形，並隱匿疫情，將病死雞亂埋亂丟，惡性重大，依動物傳染病防治條例相關規定，可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，台中市政府採最重罰，罰鍰100萬元。

對於業者還涉及沒有合法處理病死雞屍體，盧秀燕表示，依畜牧法規定可罰3萬到15萬，中市府也採最高罰15萬元。

此外，盧秀燕指出，市府今天前往案場進行預防性撲殺，已將逾5000隻雞完成撲殺，並予處理，同時針對案場內外進行消毒。

至於案場售出的雞蛋流向，盧秀燕說，為確保社會大眾安全，中市府採最嚴格標準，對蛋去向的商家會公布，將公開透明處理。（編輯：陳清芳）1150129