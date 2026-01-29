豐康牧場匿報禽流感疫情 中市府全場撲殺逾5千雞隻

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市豐原區豐康畜牧場未主動通報病死雞自行掩埋，最後確診禽流感，台中市政府今天前往案場進行全場撲殺，到下午共完成撲殺逾5000隻雞，雞屍則送往化製場處理。

台中市豐原區豐康畜牧場確診禽流感。中市府調查，案場在1月10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進入養雞場。

農業局根據業者所述，死亡的1773隻雞中623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣，相關掩埋細節將再會同農業部動植物防疫檢疫署疫情調查。

豐康畜牧場未主動通報病死雞且未合法處理死亡雞隻，台中市長盧秀燕下午宣布，對業者採最重罰，分別罰鍰100萬、15萬，共開罰115萬元。

台中市政府今天一早出動人員前往案場進行全場撲殺行動，農業局長李逸安下午在記者會中說明，全場逾5000隻雞都已完成撲殺，雞屍會送往化製場處理。

有關被掩埋在案場的死亡雞隻，李逸安表示，將要求業者在3日內把掩埋在場內的病死雞及場內廢料、廢雜物清理完成，並進行消毒工作。

至於被送往苗栗縣掩埋的死亡雞隻，李逸安指出，中市府已於28日上午通知苗栗縣政府做後續稽查及查處，中市府會跟苗栗縣府密切合作，積極查處，針對這種惡性作法及作為一起查處。

對於業者未主動通報如何防範，盧秀燕表示，按照動物傳染病防治條例相關規定，對飼養業者課以責任，必須主動通報，不得隱匿疫情。全國雞場這麼多，一旦發生事故，業者必須主動通報不得隱匿，如果隱匿不通報，有惡性行為都要裁罰，台中市採最高罰則。

農業局補充，台中市養禽場共203場，今天已完成訪視95場，均無異常狀況，預計3日內完成全市養禽場訪視作業。（編輯：李淑華）1150129