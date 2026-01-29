豐康牧場匿報禽流感疫情 中市府公布蛋品流向

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市豐康畜牧場匿報禽流感疫情，台中市政府今天表示，牧場蛋品從1日起到27日共流出7125台斤，流向台北、苗栗、台中等地，已通知11家業者及外縣市衛生局將問題蛋品下架。

豐康畜牧場飼養的蛋雞確診禽流感，但未主動通報疫情且私埋病死雞，事發前持續運出雞蛋。台中市政府今天午召開記者會，說明豐康畜牧場從1月1日到27日的蛋品數量、流向、流入商家的名稱。

台中市衛生局長曾梓展表示，從1日到27日從豐康牧場共流出7125台斤蛋品，還有農業局當場查封236台斤。其中7125台斤蛋品分別流向台北市農匠市集660台斤及苗栗縣上圓商行4640台斤，都已通知兩家業者及當地衛生局。

廣告 廣告

至於流向台中市部分，曾梓展指出，包括台中地區農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤、7家餐飲業者240台斤、85名個人買家1105台斤等。台中市的兩家販售業者及7家餐飲業，都已完成電話通知，落實下架回收。

至今天中午為止，曾梓展強調，衛生局已通知連同外縣市共11家業者全數下架，其中完成台中市9家業者實地稽查，確認已無案場蛋品在市面流通販售。此外，為維護消費者權益，已責令案場設置專責客服專線辦理退費事宜，且須每日回報回收進度。（編輯：陳清芳）1150129