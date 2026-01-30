豐康牧場問題蛋最大量流向苗栗 5萬顆全部賣光

豐康牧場問題蛋流向。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市政府衛生局追查豐康牧場問題蛋流向，其中4,640台斤流向苗栗縣竹南鎮的上圓商行，衛生局表示，稽查人員抵達現場時，業者最後一批雞蛋已於25日售罄，而多數雞蛋賣給散客，流向難以追蹤。

上圓商行進貨的5萬顆蛋都賣完了，負責人一度在在臉書社團表示「所謂的禽流感就是雞隻感冒了，請大家不要恐慌」，表示因近期雞蛋短缺，向台中廠商調了雞蛋支援市場需求，「沒有想到雞跟人一樣也會感冒，所謂的禽流感就是雞隻感冒了，請大家不用恐慌，要使用雞蛋的時候，大家煮熟來吃，不建議生吃」，並表示1月24日前有購買雞蛋的人都可以退貨退款，並表示有為自家雞蛋投保3千萬元的保險，請大家放心。不過，目前該文章已經刪除。

廣告 廣告

在台中市部分，經查自元旦至1月27日台中市共有7家餐飲業者購買了豐康的蛋，包括九號碼頭（福科店）、老喬冰菓室、豐原區葉家刈包、植暇室餐廳、中區橫綱燒肉店、潭子區某雞蛋糕店、大里區某雞蛋糕店，衛生局目前已通知業者下架並實地稽查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中豐康牧場隱匿禽流感 盧秀燕：重罰115萬

台中豐康牧場7000隻雞全數撲殺 吹哨者：半個月前開始埋雞