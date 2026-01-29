豐康牧場早出現病死雞 隱瞞疫情還喊1句 網友全氣炸

豐康牧場爆發禽流感，工作人員今（29）日穿著防護衣進場展開撲殺作業。（李京昇攝）

台中豐原的豐康牧場近日爆發禽流感，業者昨（28）日提醒，近期若有到牧場參觀或購買蛋品者，如身體出現不適請儘速就醫，並提醒要主動告知接觸史，但根據疫調顯示，該牧場雞隻早在1月10日就已出現相關症狀，讓網友怒轟牧場自己隱瞞疫情，怎麼還有臉跟別人說該怎麼做。

豐康牧場近日爆出大量雞隻異常死亡，台中市農業局檢驗後在28日證實為禽流感陽性，扣除先前已死亡的1700多隻雞，剩餘約5000隻蛋雞今日已全數完成撲殺，由於業者自行掩埋病死雞隻且未主動通報，除不會給予補償外，還將依《動物傳染病防治條例》開罰，最高可處100萬元罰款。

疫情被掀開後，豐康牧場在臉書粉專發文，承諾全額退費，昨日再PO文，指因為牧場爆發禽流感，請近期曾到牧場參訪或購買蛋品的民眾留意身體狀況，如出現發燒、流鼻水、咳嗽、結膜炎等症狀，應儘速戴口罩、就醫，並主動告知接觸史，以利醫師診斷。

業者貼文中「主動告知接觸史」的提醒，讓網友全傻眼，怒轟「太可惡了！自己偷偷掩埋不通報？誰讓你這樣做的」、「知道要消費者主動告知接觸史，自己的雞生病了卻偷偷埋起來，笑死人」、「隱匿疫情真的會害死同業，很沒良心」、「要不是有人檢舉，不知道會被瞞多久」、「這間牧場標榜動福、人道、友善，全都不知道跑去哪了」、「為什麼把病死雞載到我們後龍丟棄，很惡劣」。

