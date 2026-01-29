豐康牧場涉隱匿禽流感疫情還亂埋 台中市府祭重罰

台中市 / 綜合報導

台中豐原區的豐康牧場，被目擊將死雞埋在牧場花園，還疑似因為太多埋不下，派員工將死雞運出去外縣市，雲姓負責人坦承，將1150隻送到苗栗埋在朋友的私人土地，苗栗縣長鍾東錦震怒，要求開挖，地主一度拒絕配合，縣府鐵腕報請檢警介入，強勢開挖台中市長盧秀燕宣布重罰業者115萬。豐康牧場過去曾被報導，定期SGS檢驗，獲得台中市首家動物福利標章認證，雲姓負責人去年還獲選台中市好人好事代表，沒想到卻隱匿禽流感疫情，形象崩壞。

抱著自家養的雞，表情得意，他就是台中豐康牧場的雲姓負責人，他的牧場不僅有定期SGS檢驗，還獲得台中市首家動物福利標章認證，雲姓負責人更因為長期捐贈，1年超過3萬顆蛋給弱勢團體，2025年4月時獲選台中市好人好事代表，接受市府頒獎表揚。

形象優質的豐康牧場，卻被鄰居在耕田時，看見他們將死雞，埋在牧場花園裡，更疑似因為死亡雞隻太多，花園埋不下後，被鄰居親眼見到，豐康牧場內兩名員工，用黑色垃圾袋和白色布袋，裝雞屍體上車運出去，直指牧場把死雞運出別縣市。

苗栗縣長鍾東錦說：「非常離譜，這個業者非常可惡，當然我們也要拜託台中市政府，要拿出鐵腕措施，是不是停止他繼續再養雞。」苗栗這處大排，26日就發現有人丟棄235隻死雞，並驗出禽流感陽性，雲姓負責人也向台中市府坦承，TAG，死雞有1773隻，其中623隻埋自家牧場，另外1150隻埋苗栗朋友家的私人土地裡。

而埋雞的地點，就距離大排大約1公里，防疫人員全副武裝出動怪手開挖，果然挖到死雞，統計數量後，送化製場處理，而這處私人土地的地主，還一度拒絕配合，縣府鐵腕報請檢警介入，強勢開挖，豐康牧場出現大量死雞，沒通報還亂丟亂埋，台中市長盧秀燕震怒，對業者重罰。

台中市長盧秀燕說：「隱匿疫情，甚至把病死雞亂埋亂丟，惡性重大，我們決定採取最高的罰則，100萬元裁罰。」除了隱匿疫情重罰100萬，另外沒合法處理死雞再罰15萬，衛生局也針對牧場賣出的雞蛋，追查流向，確認1月份賣出7,125台斤，透過網路和實體通路，賣給11家業者以及85名個人買家，已經通知並要求，將豐康牧場的雞蛋全數下架。

