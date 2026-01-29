豐康牧場爆發禽流感「病雞就地掩埋」隱匿未報 5千隻雞今全面撲殺

記者潘靚緯／台中報導

台中豐原區豐康牧場爆發禽流感，雞場5千多隻雞今(29)日上午完成撲殺。（圖／台中市府提供）

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡，業者卻未主動通報，聲稱病死雞都在雞場就地掩埋，農業局接獲通報採檢送驗，昨(28)日確認是感染高病原禽流感，案例場共5000多隻雞今全面撲殺。農業局表示已會同防檢署進行疫調，針對畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰外，另撲殺之動物及銷毀之物品不予補償。

豐原雞場大量雞隻死亡，業者卻隱匿未主動通報，私自把病死雞埋在自家牧場及苗栗，將裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。（圖／台中市府提供）

豐康牧場爆發大量雞隻死亡，台中市政府26日晚間獲報，27日派員前往採驗送驗，現場發現雞隻出現呼吸窘迫等疑似禽流感症狀，更有部分死雞在場內就地被掩埋。台中市長盧秀燕28日上午宣布，該案場檢驗結果確診禽流感，全場雞隻將撲殺。市府調查，業者稱1月10日開始出現禽流感症狀。統計自1月10日至26日死亡雞隻逾1700隻。

業者聲稱，死亡的1700多隻雞部分埋在自家牧場，部分掩埋在苗栗。(圖／翻攝畫面)

據了解，該禽場位於豐原區、潭子區交界，地處偏僻，周圍半徑1公里內並無大型養雞場，僅有少數人家飼養10來隻雞，半徑3公里內有3家禽場。業者聲稱死亡的1773隻病死雞埋在自家牧場內，1150隻埋在苗栗。農業局表示，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。

由於苗栗後龍鎮外埔漁港北側大排水溝，26日發現有235隻雞屍遭棄置，緊急採樣送驗後，發現死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑似就是台中豐原的案場。台中市動保處於27日主動以電話告知，案場有到苗栗掩埋雞屍，並於28日以電子公文發函給苗栗動防所進行相關防疫處置。

