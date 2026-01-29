豐康牧場爆禽流感竟「自行掩埋」未通報 5千蛋雞今全部撲殺

台中市豐原區豐康牧場日前爆發禽流感，造成1700隻雞暴斃且未依規定通報。台中市政府今（29）日上午8時派遣逾30名人員前往豐康牧場執行撲殺作業，場內近5000多隻蛋雞遭到撲殺。

豐康牧場 確診禽流感，市府28日進行場內與周邊環境、牧場的消毒。（圖／台中市府提供）

豐康牧場日前發生逾1700隻雞隻大量死亡事件，業者未依規定通報並自行掩埋，經採檢送驗後確認為禽流感陽性反應。台中市府今（29）日派員在現場拉起封鎖線進行阻隔，所有進場人員必須逐一消毒並穿著防護衣後才能進入。撲殺作業預計持續到中午時段完成，以防止疫情擴散。市府已成立前進指揮所統籌防疫工作，並由區公所負責全面訪查轄內約171個雞場及8場鴨場，避免禽流感疫情蔓延傳染。

由於豐康牧場業者在雞隻大量死亡後自行掩埋且未主動向相關單位通報，違反防疫規定。市府除了撲殺場內所有雞隻外，明確表示不予以任何補償，並將依據《動物傳染病防治條例》對業者處以5萬元至100萬元罰鍰。

豐康牧場業者在雞隻大量死亡後自行掩埋且未主動向相關單位通報 。（圖／台中市府提供）

