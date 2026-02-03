豐康牧場爆禽流感負責人遭收押 鍾東錦：找到源頭向環保蟑螂宣戰
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」日前發生上千隻雞異常死亡，事後查出是禽流感疫情，台中地檢署偵辦後，2日將牧場雲姓負責人及協助棄置的顏姓地主聲請羈押禁見，其中法院裁准雲男羈押，顏姓地主20萬元交保，另2名員工則以3萬元交保。對此，苗栗縣長鍾東錦認為，如此重大造成防疫漏洞的犯罪行為，如果不能嚴懲、速懲，那麼何以昭公信？
回顧全案，豐康牧場自1月10日開始出現雞隻異常死亡狀況，持續至26日間大規模死亡。市府單位獲報調查後確認為禽流感病毒感染，但雲姓負責人疑似未如實通報疫情，反將部分病死雞隻藏匿於住家，另一部分則運至苗栗縣境內非法棄置及掩埋。
檢方於1月29日透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」接獲台中市環保局通報，檢察長張介欽隨即指派專案小組展開偵查，專案小組由5名檢察官組成，持台中地院核發之搜索令前往牧場現場及雲姓業者住處執行搜索，同時傳喚雲姓業者、場內陳姓與李姓員工、以及在苗栗後龍鎮提供土地的顏姓地主等4人到案。
經偵訊後，檢方認定雲姓業者違反廢棄物清理法，涉嫌棄置有害事業廢棄物、身為事業負責人未依規定清理處理廢棄物導致環境污染，另涉及刑法詐欺取財等罪名。顏姓地主部分則涉嫌任意棄置有害事業廢棄物，以及在未取得主管機關許可下，擅自提供土地供他人回填堆置廢棄物。
對此，鍾東錦今（3）日在臉書發文提到，「豐康牧場」爆發H5N1高病原性禽流感隱匿案，雲姓業者不僅知情不報，甚至涉嫌將場內帶有高傳染性病毒的死雞，跨縣市載往苗栗後龍的大排水溝任意棄置。昨日檢察官持搜索票，兵分多路搜索牧場及住處，帶回雲姓負責人、顏姓地主及兩名員工。雲男涉嫌未依規定處理有害廢棄物（病死雞），反而勾結顏姓地主提供土地，將死雞違法堆置、回填甚至棄置於苗栗，造成環境嚴重污染與防疫破口。
鍾東錦表示，因其案場設籍在台中，是故台中地檢署的積極偵辦，為苗栗這塊土地出了一口惡氣，同時也凸顯跨縣市區域共同治理的重要性。
同時，也容他再次向不法業者宣告，無論是非法傾倒廢棄物，或是病死牲畜，若敢到苗栗從事類似行為，一經查獲，轄下環保局一定以最高標準裁罰。不僅如此，我們將會報請檢警以刑事案件處置，連刑帶罰，送好送滿，沒有任何陳情的空間。
最後鍾東錦說，他知道罰錢對各位來說不痛不癢，但苗栗縣政府將會窮盡一切手段，跳過人頭，找到源頭廠商，向環保蟑螂宣戰。
延伸閱讀
台中禽流感死雞丟埋苗栗 鍾東錦震怒要求重罰送辦
苗栗山坡地遭濫墾並回填「不明土方」 鍾東錦下令開罰究責
承諾捐錢助學「一輩子」 鍾東錦：還有一口飯吃就會繼續捐
