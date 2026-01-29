豐康牧場爆禽流感！7125台斤雞蛋流入多縣市 農匠市集全面下架退費

台中市豐原區豐康畜牧場爆發禽流感，且遭查出未依法通報疫情，甚至私埋病死雞，在疫情期間仍持續將雞蛋流入市面。台中市政府表示，該牧場自1月1日至27日共流出7125台斤蛋品，流向台北、苗栗、台中等地，已通知11家業者及外縣市衛生局全面下架回收。

台中市豐原區豐康畜牧場爆發禽流感 ，台中市政府29日上午派防疫人員到蛋雞場依法撲殺全場雞隻。（圖／台中市政府提供）

台中市衛生局指出，除農業局當場查封236台斤蛋品外，其餘7125台斤中，660台斤流向台北市農匠市集、4640台斤流向苗栗縣上圓商行，皆已通報相關業者與地方衛生局處理。流入台中市部分，包含台中地區農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤、7家餐飲業者240台斤，以及85名個人買家共1105台斤，相關販售與餐飲業者皆已完成通知並落實下架回收。

台北市衛生局表示，日前已前往農匠市集稽查，現場問題雞蛋已全數下架。農匠市集負責人陳哲揚說明，1月26日自豐康牧場進貨200台斤雞蛋，當時尚未知牧場爆發禽流感，直到1月28日上午接獲通知後，立即停止販售並配合衛生局封存未售蛋品。

陳哲揚表示，該批雞蛋僅少量售出20台斤，其中10台斤已成功追回，其餘仍持續追查中，其它190台斤蛋品已全數封存在店內。他也已調閱銷售紀錄並公告退換貨資訊，呼籲消費者儘速辦理退款。

農匠市集發布聲明指出，凡於1月26日至27日購買豐康牧場、有效日期為114年2月23日之蛋品者，可憑商品、外包裝或發票、收據，至原購買門市無條件退換貨。業者強調，食品安全始終為最高原則，未來也將加強要求合作牧場即時通報養殖現況。

台中市衛生局強調，截至今日中午，包含外縣市在內的11家業者均已完成下架作業，台中市9家業者也完成實地稽查，確認市面已無問題蛋品流通，並要求相關業者設置專責客服專線，持續回報回收與退費進度，以保障消費者權益。

