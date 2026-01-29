豐康牧場確診禽流感疫情 市府公布蛋品流向台北、苗栗、台中
台中市豐康畜牧場蛋雞禽流感疫情。台中市政府今天（29日）表示，豐康牧場蛋品從1日起到27日共流出7125台斤，分別流向台北、苗栗、台中等地，已通知相關業者及外縣市衛生局將問題蛋品下架。
台中市豐原區豐康畜牧場匿報禽流感疫情，台中市長盧秀燕今天宣布，由於業者未主動通報疫情，且未合法處理病死雞屍體，決議依法採最重罰，各罰100萬元、15萬元。
豐康畜牧場飼養的蛋雞確診禽流感，但未主動通報疫情且私埋病死雞，事發前持續運出雞蛋。台中市衛生局長曾梓展下午在市府召開的記者會，說明豐康畜牧場從1月1日到27日的蛋品流向，除公布流向的商家名稱，並強調都有落實下架回收。曾梓展表示，從1日到27日從豐康牧場共流出7125台斤蛋品，還有農業局當場查封236台斤。其中7125台斤蛋品分別流向台北市農匠市集660台斤及苗栗縣上圓商行4640台斤，都已通知兩家業者及當地衛生局。
流向台中市部分，曾梓展指出，包括台中地區農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤、7家餐飲業者240台斤、85名個人買家1105台斤等。台中市的兩家販售業者及7家餐飲業，都已完成電話通知，落實下架回收。
