豐康牧場禽流感蛋流入苗栗 竹南蛋商4千斤售罄難追

台中豐原「豐康牧場」爆發H5N1禽流感，1150隻死雞曾掩埋苗栗後被開挖清除；雞蛋也流入竹南，上圓商行累計進貨4640台斤已售罄，衛生局提醒民眾充分加熱食用。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發H5N1高病原性禽流感，大批雞隻死亡，其中1,150隻遭掩埋在苗栗縣境內，已由縣府農業處會同檢警開挖清除；另該場雞蛋也流入苗栗市場。苗栗縣政府衛生局30日表示，竹南鎮一間蛋商曾進貨4,640台斤，但多由熟客與散客購買，已全數售罄、流向難以追蹤，呼籲民眾充分加熱食用、不必恐慌。

衛生局表示，29日接獲台中市政府提供蛋品流向清單後，當日上午即派員前往竹南鎮「上圓商行」稽查，逐一核對進貨與銷售紀錄。經查，該商行自1月1日至25日共向「豐康牧場」進貨8次，約2至3天進貨一次，累計4,640台斤，每批約600台斤，幾乎2至3天內即販售一空。由於購買對象多為附近住戶與熟客散客，實際流向回收不易。

衛生局長楊文志表示，該蛋商為合法登錄食品販售業者，進貨來源與單據皆保存完整，符合規定，也已主動在店面張貼公告，通知消費者如持有相關雞蛋可辦理退貨。他指出，民眾烹調雞蛋應盡量全熟，或至少以60度以上加熱超過10分鐘，即可有效降低病毒風險；若製作溫泉蛋應維持相同溫度與時間。

楊文志強調，禽流感H5N1病毒傳人多發生在飼養人員與病雞直接接觸，一般消費者經充分加熱後感染機率極低，無須過度恐慌。

縣長鍾東錦表示，縣府已完成掩埋死雞清除與周邊環境消毒，並持續與台中市政府合作掌握疫調進度。他強調，將要求相關業者負起責任並依法究辦，避免疫情擴散，也呼籲餐飲業者與民眾避免生食或半熟蛋，務必煮熟後再食用，共同守護食品安全與縣內養禽產業。

