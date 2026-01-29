豐康牧場逾千隻病死雞非法運苗栗 鍾東錦怒斥業者：要嚴懲

台中豐原「豐康牧場」逾千隻病死雞非法運苗栗，縣府農業處會同檢警下午開挖，已挖出大量死雞，業者恐面臨刑責及重罰防疫擴散。（呂麗甄攝）

縣長鍾東錦接受媒體採訪，怒批豐康農場行為離譜且可惡，業者不僅未通報疫情，還將逾千隻死雞運往苗栗非法棄置，拜託台中市政府採取鐵腕措施停止其繼續養雞。（讀者提供／呂麗甄苗栗傳真）

台中市豐原區「豐康牧場」逾千隻染病死雞非法運往苗栗縣掩埋，縣長鍾東錦29日強烈譴責業者行為，痛批「非常離譜且可惡」，並拜託台中市政府拿出鐵腕措施，停止業者繼續養雞。縣府農業處會同檢察、警察單位今天下午前往現場開挖，並挖出大量病死雞。業者恐將面臨刑責及依《傳染病防治法》和《廢棄物清理法》重罰，以防禽流感疫情擴散。

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」近日發生逾千隻雞死亡，經檢驗確認感染H5N1高病原性禽流感。業者未依規通報疫情，除將自家場內623隻死雞掩埋外，還將1150隻運往苗栗縣後龍鎮非法棄置。

據了解，棄置雞屍的地主為台中人，與豐康牧場業者為朋友。苗栗縣農業處會同檢察與警察單位於29日下午前往現場開挖，並在15時40分確認挖出病死雞，隨即完成化製銷毀及周邊消毒作業，確保現場安全。

動防所表示，26日接獲通報後立即前往王爺宮大排現場採樣，清點235隻雞屍，並完成化製清運及周邊全面消毒。27日針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視及採樣送檢，28日持續完成周邊養禽場採樣送檢，確保疫情控制。

農業處長陳樹義表示，確認掩埋地點後，現場已封鎖並動員清消及化製車作業，所有病死雞將全數起出化製銷毀。他表示，現場作業會以袋裝分批清點，確保數量完整清查，同時協助居民安心。他強調，後續將依法依《廢棄物清理法》及刑事責任規定，追究地主與業者責任，確保公共安全與民眾健康。

鍾東錦指出，若禽流感疫情蔓延至苗栗，將對當地養雞產業造成重大損失，責任必須釐清。他強調，既然涉及傳染病及公共危險，縣府將以刑事案件角度偵辦，對地主與業者依法從嚴處理。他呼籲台中及苗栗兩縣市政府通力合作，防止疫情擴散，避免社會恐慌與產業損失，並展現公權力震懾效果。如果每個人都沒有公德心，不僅讓養雞業者受損，也會造成社會恐慌，這是非常可惡的一件事。

