豐康牧場遭撲殺7千隻雞！隱匿疫情、私埋罰百萬

動保處人員進行大規模的清消。（圖／東森新聞）





台中豐原的豐康牧場專門飼養蛋雞，在前天（26日）卻被民眾發現業者私埋死雞，經過檢驗，今（28）日證實確診禽流感。除了封場撲殺7千多隻雞，更要全面追緝流出的蛋。由於業者隱匿疫情且私埋屍體，不僅無法拿到賠償，還將面臨最高百萬重罰。而市府也將列管工作人員，對於接觸者也要健康檢測7天。

動保處人員穿著全套防護服，對著雞舍進行大規模的清消，因為台中豐原這間豐康牧場，專門飼養蛋雞，卻爆發禽流感。

台中市長盧秀燕：「證實是禽流感的陽性，成立前進指揮所，第一個就案場的部分進行消毒；第二個對他所有的工作人員，人車要進行管制。那第三個，對於他流出的蛋，我們要進行追蹤下架及銷毀。」

附近民眾發現，前天雞場開始傳出異味，就發現業主在埋死雞趕緊通報；昨天（27日）動保處前往採檢實施移動管制；今天驗出禽流感。除了養雞場內周圍3公里全面清消，剩餘的7000多隻雞也將全數撲殺。

台中農業局長李逸安：「他沒有主動通報這樣的疫情，會依照動物傳染病防治法的規定，處5萬到100萬的罰鍰。」

業者沒有通報牧場雞隻異常死亡，就直接埋在場內，除了可開罰最高100萬，也無法得到撲殺動物及銷毀物品的損失補償。另外雞隻死亡，未依規定送往化製處理，也將依畜牧法開罰。而現在大家最擔心這批蛋的流向，會不會被民眾吃下肚。

衛生局長曾梓展：「這些所有的蛋類下架回收，然後列管追蹤，那我們希望這個蛋不要再進到市場，不要再進到人的肚子裡面。那如果有民眾可能（買到），那記得就是蛋煮熟。」

據了解，這間牧場透過團購和宅配還有現場購買，但何時開始異常死亡以及蛋的流向，衛生局都還在查。

衛生局長曾梓展：「這個養殖場，他有5個工作人員，這些我們全都會列管，必要的話也會抽血檢驗。至於說有接觸者的話，包括撲殺人員，這些都要健康監測至少要7天。」

因為冬季是禽流感好發期，加上候鳥準備到北方過冬，蛋雞場禽流感的病毒來源，也是市府要盡速釐清的重點項目。

