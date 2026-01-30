豐康牧場隱匿禽流感疫情 中市203養禽場無異狀

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市豐原區豐康牧場隱匿禽流感疫情。台中市政府表示，苗栗顏姓地主自今年1月起接受委託載運死雞到該地掩埋。市府訪視203場養禽場，均無異狀，目前市售端已無問題蛋品流通。

豐康牧場近半個月來雞隻大量死亡，業者隱匿禽流感疫情，市府調查，案場自1月10日至26日雞隻死亡逾1700隻，業者將死雞運送到苗栗縣後龍鎮掩埋，重罰業者新台幣115萬元，並依照廢棄物清理法移送台中地檢署。

中市府調查，顏姓地主坦承與豐康牧場雲姓場主認識，自今年1月起接受委託載運雞隻屍體至自己所有的苗栗縣後龍鎮土地掩埋。警方調閱行車軌跡，確認雲姓場主及顏姓地主供述相符。昨天與今天已全數挖出雞隻屍體並完成清消，將配合苗栗地檢署檢察官及苗縣縣政府警察局偵辦。

大安溪出海口昨天有釣客發現有雞屍散落，動保處派員到場清點約有60隻，採樣後移送獸醫所檢驗，今天結果出爐為陰性。動保處完成現場環境消毒，環保局清運並銷毀雞屍。警察局調閱周邊監視器追查可疑車輛，初判無豐康畜牧場相關足跡。

有養雞業者表示，畜牧場內若有斃死雞，依照法規，牧場必須透過合法清運業者，將死雞運送到化製場處理，若死雞數超出標準，化製系統會有警示。據了解，豐康牧場與合法清運業者有簽約，不過業者私埋斃死雞，推測藉此隱匿疫情。

台中市政府30日完成203養禽場訪視，均無異狀。食安處掌握蛋品流向，該案例場於1月1日至1月27日共售出7125台斤，農業局另封存236台斤，截至今天中午已下架85.51台斤，業者已完成下架通知與退貨公告，市售端已無問題蛋品流通。（編輯：張銘坤）1150130