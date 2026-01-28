豐康牧場雞隻大量暴斃.禽流感呈陽性 盧秀燕：全面撲殺

台中市 / 綜合報導

台中豐原區的「豐康牧場」，爆發大量雞隻暴斃，台中市長盧秀燕證實，經檢驗是禽流感陽性，台中市府已經成立前進指揮所，並且緊急調派機具和工作人員，要盡快前往案場，將裡面的7千多隻雞隻，全面撲殺。業者也緊急發聲明說配合防疫，並且讓消費者可以退貨退款， 但由於業者沒有主動通報，台中市府將開罰最高100萬。

鐵板上雞蛋煎的滋滋作響，這樣一顆荷包蛋，在早餐店一顆15元，不過最近蛋價連漲，老闆都快hold不住，早餐店老闆黃先生說：「很難做什麼都要漲價，蛋也要漲價，是要怎麼做生意。」雞蛋連三週調漲，26日起蛋價每斤再調漲3元，批發價來到47元，產地價也調高到37.5元，早餐店業者超有感，不過暫時不敢漲價，先自行吸收。

受到冷氣團以及寒流接連影響，造成雞蛋產量減少，而在台中豐原的豐康牧場，昨(27)日爆發雞隻異常死亡，數量高達上千隻，台中市農業局獲報後，火速派員前往稽查採樣，結果檢出確認是禽流感陽性，後續將對場內7千隻雞，進行撲殺。

台中市長盧秀燕說：「證實這個雞場是感染了禽流感，所以所有的雞隻必須進行撲殺，(牧場)在發生這個事情沒有進行主動通報，以及進行相關銷毀作業，我們會開罰。」

台中市政府也成立前進指揮所，要來防堵疫情擴散，豐康牧場產出的雞蛋，以自行網路銷售為主，目前衛生局全面清查通路中，不過牧場發現大量雞異常死亡，沒有主動通報一事，台中市政府將依法開罰，最高100萬。

