豐康牧場「7千台斤禽流感蛋」流向曝！苗栗佔過半全賣光、台中7名店也中蛋

台中市豐原區「豐康牧場」26日傳出逾1,700隻雞死亡，未主動通報、涉嫌私自棄置死雞，台中市衛生局並於27日證實檢驗結果為「H5N1禽流感」，經調查高達7,125台斤潛在問題雞蛋流入市面，而追查發現該批問題雞蛋包括台中市7家餐飲業者中標、苗栗縣更有4,640台斤已全數賣光。

豐康牧場推廣動物福利、友善飼養，更是台中市首家獲得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙認證案場，負責人雲晉彬才於2025年獲選為「台中市好人好事代表」，未料場內大量雞隻異常死亡，除了未主動通報，更私自棄置死雞，高達7,125台斤的潛在問題雞蛋流入市面；經台中市衛生局追查流向，該批雞蛋已流向台北、苗栗、台中等地。

經清查銷售紀錄，自元旦至1月27日台中市共有7家餐飲業者中標，包括九號碼頭（福科店）、老喬冰菓室、豐原區葉家刈包、植暇室餐廳、中區橫綱燒肉店、潭子區某雞蛋糕店、大里區某雞蛋糕店，目前已通知業者下架並實地稽查。

其中，苗栗縣「上圓商行」進貨最大宗共4,640台斤，衛生局表示，稽查人員抵達現場時，業者最後一批雞蛋已於25日售罄，而多數雞蛋賣給散客，流向難以追蹤，另台中市「農匠市集」進貨660台斤、85名個人買家1,105台斤、有雞樂園320台斤、台中農會供銷部160台斤，同樣難以回收。

然而豐康牧場主打高品質雞蛋，更採取會員制1年1萬6,800元高價訂閱方案，如今隱匿禽流感，讓大批會員氣炸，臉書粉專也被灌爆「太惡劣」、「老闆太可惡，賺黑心錢」；至於讀音相同的「楓康超市」遭波及，業者緊急於28日發布聲明，指出所販售之雞蛋均來自檢驗合格牧場，強調「豐康牧場」非楓康超市所屬，亦無販售該牧場雞蛋。



