豐康畜牧場蛋品流出7125斤 盧秀燕：密切觀察蛋價格是否上漲

[Newtalk新聞] 台中豐康畜牧場爆出禽流感，總計至少有7,125台斤雞蛋流入市面。台中市長盧秀燕今（30）日在果菜市場視察時受訪指出，目前還沒有顯示雞肉跟雞蛋的價格有因為禽流感而造成波動，現在還沒有，但未來會不會有，市府會密切觀察跟注意。

衛生局長曾梓展說明，經查自今年1月1日至27日，案場豐康畜牧場蛋品共流出7,125台斤，農業局已於現場當場查封236台斤。已流出市面的7,125台斤蛋品中，有660台斤販售至台北市農匠市集股份有限公司、4,640台斤販售至苗栗縣上圓商行，市府已通報台北市政府及苗栗縣政府衛生局。

至於蛋品流至台中地區，市府已充分掌握去向，包括160台斤提供農會供銷部販售給散客、320台斤提供「有雞樂園」販售給散客，240台斤分別販售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰菓室」、豐原區的「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等7家餐飲業者；另有1,105台斤販售給85名個人買家。

市府已實地稽查台中地區農會供銷部並現場下架12台斤，此外也實地稽查「有雞樂園」及7家餐飲業者，落實下架回收，目前市售端已無問題蛋品流通。

盧秀燕受訪時指出，目前雞蛋價格每台斤在47塊錢左右，和往年差不多，看起來是平穩的；雞肉的部分每台斤36.5塊左右，比前陣子高出2到3塊錢左右，估計跟往年一樣，會隨著年節接近導致供貨需求增加，因此價格的波動和年節靠近是有一點關係。另外，目前還沒有顯示雞肉跟雞蛋的價格有因為禽流感而造成波動，現在還沒有，但未來會不會有，市府會密切觀察跟注意。

