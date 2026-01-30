豐康畜牧場1451隻病死雞埋後龍 苗縣府緊急開挖清消

苗栗縣後龍鎮外埔查獲豐康畜牧場非法掩埋病死雞，縣府會同相關單位進行開挖、清除及消毒作業，共清出1451隻，周邊禽場檢驗均呈陰性，防疫風險已受控。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮外埔26日查獲台中市豐康畜牧場涉嫌將病死雞隻非法掩埋，縣府29日會同相關單位完成現場開挖、清除及消毒作業，共清出斃死雞隻1451隻；周邊禽場採樣檢驗均呈陰性，防疫風險已有效控管，民眾無須過度恐慌。

縣府表示，26日獲報後龍鎮外埔大排水溝發現斃死雞隻235隻，相關單位隨即完成清除並啟動防疫應變措施。經台中市政府資料查證，查明涉案業者自承曾載運斃死雞隻1150隻，至後龍鎮私人土地掩埋，業務單位隨即確認地點並進行開挖及清消相關作業。

現場開挖結果顯示，掩埋地點實際清出斃死雞隻1216隻，加上先前排水溝清除之235隻，共計1451隻，數量與原通報有落差，相關差異已納入後續責任釐清及依法裁處。縣府指出，掩埋地點與排水溝清出雞隻外觀特徵及雞齡高度相似，將持續配合調查究責，涉案地主已移請司法偵辦。

苗栗縣動防所除完成現場及周邊清消作業外，也針對周邊3公里內禽場全面採樣送驗及後續監測，檢驗結果均為陰性，顯示疫情風險已獲有效控制，確保環境衛生與防疫安全。縣府呼籲民眾，如發現異常死亡家禽情形，請即時通報苗栗縣動防所（037-320049），共同守護產業及民眾健康。

